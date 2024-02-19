МНЕНИЕ | Убийство Навального: ищи, кому выгодно

Алексей Навальный был безусловно яркой личностью, при этом среди его сторонников и оппонентов было немало противоречивых и эмоциональных людей. Все это оставило специфический след на первой реакции на смерть известного оппозиционера, называемого иногда главным врагом Путина. Прошло совсем немного времени после появлении первой информации о смерти Навального, как сразу появились конкретные обвинения российского президента в организации убийства. И тут возникают проблемы, неизбежные для любого авторитарного правителя. Если львиная доля его политической деятельности сводится к тому, чтобы показать себя контролирующим все в стране, то это предполагает и ответственность за все, что происходит по отношению к оппозиции. Как ни парадоксально, но больше всего удивила реакция США. Джейк Салливан, помощник президента США по нацбезопасности высказался так: „Если смерть Навального будет подтверждена, то это будет ужасной трагедией. Учитывая долгую историю систематизированного преследования политических оппонентов, возникают серьезные и очевидные вопросы о том, что случилось. Но я воздержусь от дальнейших комментариев до тех пор, пока мы не получим больше информации“.