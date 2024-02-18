„Я тебя люблю“. Юлия Навальная опубликовала первый пост после смерти мужа

Последний пост Навального в инстаграме появился 14 февраля — в День святого Валентина. Тогда он в очередной раз признался в любви своей жене: „Крошка, у нас с тобой все как в песне: между нами города, взлетные огни аэродромов, синие метели и тысячи километров. Но я чувствую, что ты рядом каждую секунду, и я люблю тебя все сильнее“, — написал Навальный.