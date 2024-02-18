За рубежом
18.02.2024, 15:53

„Я тебя люблю“. Юлия Навальная опубликовала первый пост после смерти мужа

 
Алексей Навальный со своей женой Юлией
Алексей Навальный со своей женой Юлией
ФОТО: MAXIM SHIPENKOV | EPA

Юлия Навальная опубликовала в своем инстаграме первый пост после того, как подтвердилась информация о смерти ее мужа, сообщает Meduza.

„Я тебя люблю“, — написала Навальная в подписи к их совместному фото.

Последний пост Навального в инстаграме появился 14 февраля — в День святого Валентина. Тогда он в очередной раз признался в любви своей жене: „Крошка, у нас с тобой все как в песне: между нами города, взлетные огни аэродромов, синие метели и тысячи километров. Но я чувствую, что ты рядом каждую секунду, и я люблю тебя все сильнее“, — написал Навальный.

Управление ФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу сообщило о смерть Алексея Навального днем 16 февраля. На следующий день эту информацию подтвердила пресс-секретарь политика Кира Ярмыш: „Алексей Навальный убит. Его смерть наступила 16 февраля в 14:17 по местному времени, как написано в официальном уведомлении, выданном матери Алексея“.

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