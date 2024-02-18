Где находится тело Алексея Навального? Появились подробности

По данным собеседника издания „Новой газеты Европа“, тело политика доставили в больницу вечером 16 февраля. По состоянию на 17 февраля, вскрытие не проводилось. Журналисты предполагают, что в больнице ждут специалистов из Москвы. Издание напоминает, что в Салехард из Москвы обычно прибывают всего два рейса, однако местный таксист сообщил журналистам, что вечером 17 февраля в аэропорту Салехарда приземлились два борта вне расписания.

„Небольшие самолеты. Первый джет сел около шести вечера, его встречали машины Следственного комитета. А второй прилетел часа через полтора. Я сам лично не видел, кто на нем прибыл, но коллеги говорили, что из самолета вышли человек восемь, прошли в здание аэропорта“, — заявил собеседник издания. В свою очередь журналисты предполагают, что вторым спецрейсом как раз могли прилететь эксперты, которые и должны провести вскрытие.

В то же время сотрудник салехардской станции скорой помощи рассказал изданию, что на теле Навального были обнаружены синяки. „Такие повреждения, как описывали их те, кто видел, появляются от судорог. Человек бьется в конвульсиях, его пытаются удержать, вот кровоподтеки и появляются. А еще говорили, что на груди у него тоже синяк имеется. Но такой, который появляется в связи с непрямым массажем сердца. То есть, реанимировать его все-таки пытались, и умер он, скорее всего, от остановки сердца. Но почему произошла эта остановка, пока никто ничего не говорит“, — заявил собеседник издания.

При этом у следователя есть возможности не выдавать тело Алексея Навального родственникам сколь угодно долго, заявил адвокат „Первого отдела“ Евгений Смирнов.

„После окончания нынешней проверки следствие может возбудить уголовное дело, и в рамках этого дела проводить с телом новые манипуляции. То есть сейчас тело Алексея Навального находится полностью во власти следователя. Юридически найти причину, чтобы держать тело месяцами, а то и дольше — очень легко“, — сказал адвокат.

Соратники Алексея Навального 17 февраля сообщили, что власти РФ не выдали тело политика его матери. При этом оставалось неясным, где находится тело Навального. Как писала пресс-секретарь политика Кира Ярмыш, в колонии утверждали, что тело находится в морге Салехарда, однако в самом морге матери политика заявили, что тела у них нет. Позднее Ярмыш сообщила, что в Следственном комитете отказались выдавать тело родственникам, пока не завершится проверка. По словам координатора по уголовным делам правозащитного проекта «ОВД-Инфо» Евы Левенберг, проверка может занять до 30 дней. При этом в «ОВД-Инфо» уточнили, что тело могут не возвращать и дольше: «Помимо проверки есть расследование дела, и в его рамках решение о выдаче тела принимает только орган, проводящий проверку». Ранее представитель колонии, в которой отбывал срок Навальный, заявил его матери, что политик умер от синдрома внезапной смерти. Такого диагноза нет в Международной классификации болезней 10-го пересмотра. Есть версия, что в колонии могли говорить о внезапной сердечной смерти.

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