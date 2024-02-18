Страны Балтии активнее других в ЕС поддерживают санкции против России – и стали главной лазейкой для нарушителей

На протяжении последних двух лет Латвия, Литва и Эстония - одни из главных (если не главные) сторонники и лоббисты введения очередных санкций против России из-за ее вторжения в Украину. При этом именно через страны Балтии транзитом идут тонны грузов, которые, несмотря на все ограничения, попадают в РФ. Об этом знают буквально все, от простых таможенников до политиков, но решить проблему, кажется, никто не может. Rus.delfi.lv пересказывает большой текст Politico о том, как громкая риторика разбивается о сложности в реализации.