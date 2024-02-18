За рубежом
18.02.2024, 16:50

Страны Балтии активнее других в ЕС поддерживают санкции против России – и стали главной лазейкой для нарушителей

 
Фотография носит иллюстративный характер
Фотография носит иллюстративный характер
ФОТО: Argo Ingver | Delfi Meedia

На протяжении последних двух лет Латвия, Литва и Эстония - одни из главных (если не главные) сторонники и лоббисты введения очередных санкций против России из-за ее вторжения в Украину. При этом именно через страны Балтии транзитом идут тонны грузов, которые, несмотря на все ограничения, попадают в РФ. Об этом знают буквально все, от простых таможенников до политиков, но решить проблему, кажется, никто не может. Rus.delfi.lv пересказывает большой текст Politico о том, как громкая риторика разбивается о сложности в реализации.

"Политики не хотят тратить деньги на таможню для реализации санкций. Мы все очень устали", — рассказал литовский таможенник Дариус Бинкис. Вместе с двумя коллегами он (нередко и сверхурочно) работает в Вильнюсе — разбирает сотни и тысячи писем от коллег на границе и компаний, занимающихся трансграничной торговлей и перевозками. Первые просят совета по поводу подозрительных грузов, вторые интересуются, пропустят ли товар через КПП.

Работающий в том же "консультативном центре" Роландас Юргайтис жалуется, что ресурсов у литовской таможни не хватает. По его словам, вопросы приходят "24 часа в сутки, семь дней в неделю", но таможенникам даже не предоставили доступ к платным сервисам, которые могли бы помочь им в работе: быстрее находить реального владельца компании, изучать списки акционеров, устанавливать выгодоприобретателя и сравнивать все эти фамилии с санкционными списками.

RusDelfi
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