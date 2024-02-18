„Какие санкции, о чем вы?“ Экономист о том, как смерть Алексея Навального отразится на международных отношениях России

- Как можно об этом вообще думать, если одна страна нападает на другую, соседнюю, — и ничего подобного не происходит? О чем тогда говорить после смерти заключённого? Это уже из разряда даже не фантастики, а какого-то бреда.

Как вы считаете, не может ли в ближайшие дни зайти речь о понижении уровня дипломатического представительства западных посольств, например?

Это всё выглядит очень наигранно: то есть [вроде бы] вчера это ещё было не актуально, а сегодня актуализировалось. Мне кажется, что эта волна схлынет через несколько дней.

В Вашингтоне уже все государственные службы работают даже не вполсилы, а в состоянии полной обречённости, потому что все рассматривают приход Трампа как нечто очевидное и уже непоправимое. Поэтому я думаю, что это заявление Джо Байдена — скорее сотрясение воздуха. На что сейчас реагировать? Разве они раньше не знали, что Алексей Навальный сидит в карцере постоянно? Или что Владимира Кара-Мурзу отправили за решетку на 25 лет? Что осудили Илью Яшина?

- Не думаю, честно говоря. Даже в нынешней ситуации с Украиной мы видим, что давление Запада серьёзно ослабевает. Он не может установить жёсткие вторичные санкции , не может решить вопрос с вооружением украинской армии. В общем-то Запад очень сильно устал от российской темы в связи с Украиной. Это чувствуется по всему.

После известия о скоропостижной смерти Алексея Навального президент США и европейские политики заговорили о необходимости усилить давление на режим Владимира Путина. Это реализуемые планы?

Доктор экономических наук Владислав Иноземцев, признанный в России „иностранным агентом“, в интервью журналу „Спектр“ выразил сомнения в том, что в современной ситуации Вашингтон и Брюссель действительно смогут принять серьезные меры против путинского режима.

Байден сообщил, что в его администрации обсуждают возможные варианты новых санкций против Кремля из-за гибели одного из самых ярких лидеров российской оппозиции. Его слова продублировал и Госсекретарь США Энтони Блинкен. С похожими заявлениями выступили другие лидеры западного мира: президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц, премьер-министр Великобритании Риши Сунак, глава Евросовета Шарль Мишель и Генсек НАТО Йенс Столтенберг.

В истории бывали ситуации, когда смерть одного человека приводила к очень серьёзным последствиям. Вспомним хоть австрийского эрцгерцога Франца Фердинанда, убийство которого послужило поводом для начала Первой мировой войны…

Убийство Франца Фердинанда было фактически актом агрессии против соседней страны. И он привёл к неочевидным последствиям, потому что если бы Сербия приняла ультиматум Австро-Венгрии, который не был слишком безумным, то ничего бы не произошло.

Я прочитал первые реакции западных политиков относительно их шока, ужаса, трепета и так далее. Давайте будем реалистами. Это обычный набор фраз, которые в таких случаях произносятся, и никаких последствий я из этого точно бы не выводил.

Мы прекрасно помним ситуацию с „законом Магнитского“, например, когда впервые появились признаки того, что Путин использует карательную систему для сведения счетов с теми, кто говорит о коррупционности и незаконности его власти. С тех пор произошла масса событий, которые были ещё более вопиющими. Убийство Бориса Немцова было более вопиющим случаем, чем смерть Алексея Навального в колонии, поэтому, мне кажется, невозможно всерьез рассматривать понижение уровня дипломатических отношений.

Если происходящее на Украине не вызвало реакции Запада, о которой вы говорите, то ничего больше вызвать её не сможет. Даже если Путин расстреляет демонстрацию в центры Москвы.

Давайте тогда о более реалистичных вещах. Вы упомянули, что Запад не может установить жесткие вторичные санкции. Вашингтон и Брюссель могут сейчас активизироваться на этом направлении? Они могут надавить на Пекин, Дели, Анкару?

Это уже частично происходит. Новый пакет санкций, который Евросоюз собирается принять на следующей неделе, включает, по крайней мере, пару китайских компаний.