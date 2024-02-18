Генсек НАТО: мы не должны сидеть в Брюсселе и объявлять, что Киев будет делать или не делать
Следует ли Украине наступать на поле боя, решает политическое и военное руководство этой страны, НАТО не должно объявлять, что им делать, сказал генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг в эксклюзивном интервью журналистке RusDelfi.lt Анжеле Бубеляк в штаб-квартире в Брюсселе. Также поговорили о том, нападет ли Россия на страны НАТО и выведет ли Дональд Трамп США из Альянса.
Господин генеральный секретарь, вы недавно вернулись из США, где много говорилось о помощи Украине, которая блокируется некоторыми членами американского Конгресса. Я бы сказала, что американская помощь составляет львиную часть поддержки Украины. Каков “план НАТО”, если США прекратят помогать Украине до или после президентских выборов?
Наше внимание сосредоточено на плане А, который заключается в том, чтобы Соединенные Штаты продолжали оказывать поддержку Украине. 99% военной поддержки Украине оказывают союзники по НАТО. Конечно, крайне важно, чтобы Соединенные Штаты продолжали играть такую важную роль. Но существенную поддержку оказывают также европейские союзники и Канада. Поэтому нам нужно, чтобы все союзники продолжали и не переставали оказывать поддержку Украине.
В настоящее время ведутся непубличные дискуссии о том, что НАТО возьмет на себя роль координатора помощи Украине в рамках Контактной группы в формате Рамштайн вместо США. Есть ли по этому поводу консенсус и как это будет происходить?
Прежде всего, самое главное - это то, что союзники по НАТО оказывают поддержку Украине, и, опять же, почти 100% военной поддержки Украине поступает от союзников по НАТО. И это то, что мы рассматривали и обсуждали в НАТО с момента полномасштабного вторжения, фактически раньше. Как мы организуем эту поддержку - не самое главное; главное, чтобы она продолжала поступать. Значительная часть поддержки оказывается на двусторонней основе, а часть поступает в НАТО в рамках всеобъемлющего пакета помощи, где мы помогаем наладить оперативную совместимость с украинскими силами. Некоторая поддержка оказывается Европейским союзом, и, конечно же, США, Канадой и многими другими. Поэтому мы постоянно обсуждаем, как именно организовать поддержку, чтобы сделать ее надежной, максимально устойчивой и обеспечить наилучшую координацию поддержки. Но пока еще рано говорить о том, каковы будут результаты этих обсуждений.
Но можете ли вы подтвердить, что такие дискуссии о возможной замене НАТО в качестве координатора вместо США существуют?
- Я не буду вдаваться в подробности дискуссий внутри НАТО. Мы постоянно обсуждаем многие вопросы в НАТО, и я считаю, что это хорошо, когда они проговариваются. Но это только усложнит наши дискуссии, если я буду сообщать о них. Мы сообщим мир, когда будут приняты решения.
Что касается F-16, как вы думаете, когда украинские военные смогут применить эти истребители в бою?
Я буду осторожен с предположениями. Я знаю, что окончательное решение еще не принято, но я надеюсь, что это произойдет как можно скорее. Мы только что создали учебный центр в Румынии, и я приветствую усилия Нидерландов, Дании, Норвегии и всех союзников по предоставлению обучения, самолетов. Чем быстрее, тем лучше. В то же время важно, чтобы, когда F-16 будут использоваться в боевых действиях в Украине украинскими пилотами, эти пилоты имели необходимые навыки, опыт и подготовку, прежде чем они это сделают.
Простите, но, может быть, вы скажете, можем ли мы ожидать этого к концу года?
Опять же, я буду осторожен, но, конечно, к концу этого года мы намерены провести значительную подготовку не только пилотов, но и техников по обслуживанию и всей остальной инфраструктуры, необходимой для эксплуатации такой передовой системы.
Министр обороны Украины заявил, что его стране необходимо около 2,5 миллионов боеприпасов калибра 155 миллиметров в год. Как можно удовлетворить эти потребности?
Союзники по НАТО должны предоставить Украине значительное количество 155-миллиметровых боеприпасов. Они уже делают это на протяжении более двух лет. Вначале мы использовали собственные запасы. В долгосрочной перспективе это нецелесообразно, поскольку многие запасы НАТО уже на исходе. Есть три альтернативных источника: первый - увеличить собственное производство, чтобы пополнить запасы и продолжить поддержку Украины; союзники уже делают это. НАТО только что подписало крупные контракты на 10 миллиардов долларов на поставку боеприпасов и ракет для противовоздушной обороны. Речь идет также о приобретении оружия за пределами НАТО, в странах Азии и других регионах. И, в-третьих, что, на мой взгляд, очень важно, это, конечно же, помочь увеличить внутреннее производство боеприпасов в Украине. И я приветствую изобретательность и мастерство, которые украинская оборонная промышленность демонстрирует каждый день, наращивая производство как стандартных 155-миллиметровых артиллерийских снарядов, так и беспилотников, морских дронов и других систем, которые доказали свою высокую эффективность и постоянно наносят тяжелые потери российским вооруженным силам.
Известно ли НАТО о каких-либо планах Украины по наступлению в этом году?
Я думаю, очень важно, чтобы мы оставили украинцам, украинскому политическому и военному руководству право делать заявления о том, что они собираются делать, и о своих планах на этот год. Мы не должны сидеть в Брюсселе и объявлять, что Киев будет делать или не делать. Наша обязанность как союзников по НАТО - оказывать поддержку, проводить обучение, и мы будем продолжать это делать.
Несколько стран НАТО предупредили, что в ближайшие годы Россия может напасть на страны Альянса. Есть ли у НАТО конкретные данные по возможным атакам? Будет ли это вроде полномасштабного вторжения в Украину? И ожидается ли это после возможного “поражения Украины” или во время этой войны?
Мы живем в более опасном мире, в том числе и для союзников по НАТО. Но НАТО стала значительно сильнее. Мы видим модель поведения России, особенно с 2014 года, с незаконной аннексии Крыма. С тех пор НАТО реализовало историческое усиление коллективной обороны. И когда Путин начал полномасштабное вторжение в Украину в 2022 году, НАТО сделало две вещи. Первая - мобилизовало дополнительную поддержку Украине. Вторая - активировало наши собственные планы обороны и разместило больше войск НАТО в восточной части альянса, чтобы убедиться, что президент Путин понял, что ему ничего не светит от нападения на страну-союзника НАТО, чтобы предотвратить эскалацию за пределами Украины. И мы не видим никакой непосредственной угрозы в отношении какого-либо союзника НАТО. Мы никогда не можем считать мир само собой разумеющимся. Но у нас нет информации, указывающей на какую-либо непосредственную угрозу в отношении союзника по НАТО.
Следует ли союзникам увеличить расходы на оборону до уровня времен Холодной войны?
Хотя НАТО решило, что наши союзники должны тратить минимум 2%, это означает также, что многие союзники будут тратить больше 2%, и многие союзники уже тратят больше 2%. Соединенные Штаты, наш крупный союзник, тратят значительно больше 2%, а также Польша, союзник, который тратит почти 4%. Страны Балтии и другие тратят значительно больше. Поэтому на саммите НАТО в Вильнюсе мы договорились, что два процента - это минимум, не потолок, а пол того, что мы собираемся тратить.
В своем недавнем заявлении Дональд Трамп сказал, что будет поощрять Россию нападать на союзников по НАТО, которые не платят по счетам. Можем ли мы ожидать, что Трамп, если он победит на выборах, не активирует Пятую статью о коллективной обороне или даже не выведет США из НАТО?
Я уверен, что независимо от исхода выборов в США Соединенные Штаты останутся верным союзником НАТО, потому что сильное НАТО отвечает интересам безопасности США, потому что в Соединенных Штатах существует сильная двухпартийная поддержка НАТО. И потому что критика в адрес НАТО была связана не с НАТО, а с тем, что союзники по НАТО не тратят достаточно средств на НАТО. А сейчас мы видим, что союзники по НАТО на самом деле значительно увеличивают свои инвестиции в оборону.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.