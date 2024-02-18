Генсек НАТО: мы не должны сидеть в Брюсселе и объявлять, что Киев будет делать или не делать

Но можете ли вы подтвердить, что такие дискуссии о возможной замене НАТО в качестве координатора вместо США существуют? - Я не буду вдаваться в подробности дискуссий внутри НАТО. Мы постоянно обсуждаем многие вопросы в НАТО, и я считаю, что это хорошо, когда они проговариваются. Но это только усложнит наши дискуссии, если я буду сообщать о них. Мы сообщим мир, когда будут приняты решения.

В настоящее время ведутся непубличные дискуссии о том, что НАТО возьмет на себя роль координатора помощи Украине в рамках Контактной группы в формате Рамштайн вместо США. Есть ли по этому поводу консенсус и как это будет происходить? Прежде всего, самое главное - это то, что союзники по НАТО оказывают поддержку Украине, и, опять же, почти 100% военной поддержки Украине поступает от союзников по НАТО. И это то, что мы рассматривали и обсуждали в НАТО с момента полномасштабного вторжения, фактически раньше. Как мы организуем эту поддержку - не самое главное; главное, чтобы она продолжала поступать. Значительная часть поддержки оказывается на двусторонней основе, а часть поступает в НАТО в рамках всеобъемлющего пакета помощи, где мы помогаем наладить оперативную совместимость с украинскими силами. Некоторая поддержка оказывается Европейским союзом, и, конечно же, США, Канадой и многими другими. Поэтому мы постоянно обсуждаем, как именно организовать поддержку, чтобы сделать ее надежной, максимально устойчивой и обеспечить наилучшую координацию поддержки. Но пока еще рано говорить о том, каковы будут результаты этих обсуждений.

Наше внимание сосредоточено на плане А, который заключается в том, чтобы Соединенные Штаты продолжали оказывать поддержку Украине. 99% военной поддержки Украине оказывают союзники по НАТО. Конечно, крайне важно, чтобы Соединенные Штаты продолжали играть такую важную роль. Но существенную поддержку оказывают также европейские союзники и Канада. Поэтому нам нужно, чтобы все союзники продолжали и не переставали оказывать поддержку Украине.

Господин генеральный секретарь, вы недавно вернулись из США, где много говорилось о помощи Украине, которая блокируется некоторыми членами американского Конгресса. Я бы сказала, что американская помощь составляет львиную часть поддержки Украины. Каков “план НАТО”, если США прекратят помогать Украине до или после президентских выборов?

Союзники по НАТО должны предоставить Украине значительное количество 155-миллиметровых боеприпасов. Они уже делают это на протяжении более двух лет. Вначале мы использовали собственные запасы. В долгосрочной перспективе это нецелесообразно, поскольку многие запасы НАТО уже на исходе. Есть три альтернативных источника: первый - увеличить собственное производство, чтобы пополнить запасы и продолжить поддержку Украины; союзники уже делают это. НАТО только что подписало крупные контракты на 10 миллиардов долларов на поставку боеприпасов и ракет для противовоздушной обороны. Речь идет также о приобретении оружия за пределами НАТО, в странах Азии и других регионах. И, в-третьих, что, на мой взгляд, очень важно, это, конечно же, помочь увеличить внутреннее производство боеприпасов в Украине. И я приветствую изобретательность и мастерство, которые украинская оборонная промышленность демонстрирует каждый день, наращивая производство как стандартных 155-миллиметровых артиллерийских снарядов, так и беспилотников, морских дронов и других систем, которые доказали свою высокую эффективность и постоянно наносят тяжелые потери российским вооруженным силам.

Опять же, я буду осторожен, но, конечно, к концу этого года мы намерены провести значительную подготовку не только пилотов, но и техников по обслуживанию и всей остальной инфраструктуры, необходимой для эксплуатации такой передовой системы.

Я буду осторожен с предположениями. Я знаю, что окончательное решение еще не принято, но я надеюсь, что это произойдет как можно скорее. Мы только что создали учебный центр в Румынии, и я приветствую усилия Нидерландов, Дании, Норвегии и всех союзников по предоставлению обучения, самолетов. Чем быстрее, тем лучше. В то же время важно, чтобы, когда F-16 будут использоваться в боевых действиях в Украине украинскими пилотами, эти пилоты имели необходимые навыки, опыт и подготовку, прежде чем они это сделают.



Известно ли НАТО о каких-либо планах Украины по наступлению в этом году?

Я думаю, очень важно, чтобы мы оставили украинцам, украинскому политическому и военному руководству право делать заявления о том, что они собираются делать, и о своих планах на этот год. Мы не должны сидеть в Брюсселе и объявлять, что Киев будет делать или не делать. Наша обязанность как союзников по НАТО - оказывать поддержку, проводить обучение, и мы будем продолжать это делать.



Несколько стран НАТО предупредили, что в ближайшие годы Россия может напасть на страны Альянса. Есть ли у НАТО конкретные данные по возможным атакам? Будет ли это вроде полномасштабного вторжения в Украину? И ожидается ли это после возможного “поражения Украины” или во время этой войны?

Мы живем в более опасном мире, в том числе и для союзников по НАТО. Но НАТО стала значительно сильнее. Мы видим модель поведения России, особенно с 2014 года, с незаконной аннексии Крыма. С тех пор НАТО реализовало историческое усиление коллективной обороны. И когда Путин начал полномасштабное вторжение в Украину в 2022 году, НАТО сделало две вещи. Первая - мобилизовало дополнительную поддержку Украине. Вторая - активировало наши собственные планы обороны и разместило больше войск НАТО в восточной части альянса, чтобы убедиться, что президент Путин понял, что ему ничего не светит от нападения на страну-союзника НАТО, чтобы предотвратить эскалацию за пределами Украины. И мы не видим никакой непосредственной угрозы в отношении какого-либо союзника НАТО. Мы никогда не можем считать мир само собой разумеющимся. Но у нас нет информации, указывающей на какую-либо непосредственную угрозу в отношении союзника по НАТО.



Следует ли союзникам увеличить расходы на оборону до уровня времен Холодной войны?