Washington Post: Кремль ведет целенаправленную кампанию дезинформации в украинских соцсетях

В ней рассказывается о том, как российские политтехнологи используют соцсети, чтобы подорвать доверие украинцев к своему президенту и армии. По приказу Кремля были сфабрикованы тысячи постов и сотни статей, в которых, в частности, обыгрывались разногласия, существовавшие между президентом Зеленским и бывшим главнокомандующим, генералом Залужным.

Один из высокопоставленных чиновников европейских служб безопасности сказал газете на условиях анонимности, что наступили «самые трудные времена». «Россия устояла, она готовит новую кампанию, которая будет развиваться по трем основным направлениям: давление на линию фронта, атаки на украинскую инфраструктуру и дестабилизация украинского общества».

Из полученных Washington Post документов видно, что в январе 2023 года первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко поручил группе чиновников и политтехнологов обеспечить присутствие в украинских соцсетях для распространения дезинформации. В их задачу входила дискредитация военного и политического руководства Украины, раскол украинской власти, деморализация армии и дезориентация населения страны.

Согласно этим документам, прогресс в выполнении этой задачи отслеживался на почти еженедельных встречах в Кремле.

Одним из наиболее успешных постов был сфабрикованный пост в фейсбуке, набравший более 2 млн просмотров, в котором утверждалось, что семья павшего солдата не получила никакой помощи от государства. Другим стало фейковое видео в Telegram, в котором утверждалось, что главной военной целью властей в Киеве было „воевать до последнего украинца“.

Тактика кремлевских стратегов в Западной Европе заключалась в создании фейковых копий сайтов СМИ и государственных органов с последующим размещением в них дезинформации, которая потом подавалась в украинских соцсетях как реальные европейские новости и мнения правительств.