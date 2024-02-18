Священника, планировавшего провести панихиду по Навальному, забрали в отделение полиции, где у него случился инсульт

«Григорий Михнов-Вайтенко госпитализирован с инсультом. В 43 отдел полиции его адвокат вызвал „Скорую“, Григория отвезли в больницу и приняли решение о госпитализации. Только что с ним говорил», — написал Вишневский.

Cвященнослужитель планировал провести панихиду по Алексею Навальному у Соловецкого камня на Троицкой площади. Об этом он сообщил в своем фейсбуке вечером 16 февраля. Следующим утром Михнова-Войтенко задержали, когда он вышел из дома.

По данным «ОВД-Инфо», на священнослужителя составили протокол по статье об организации несогласованного митинга и планировала оставить его в отделе до суда, который, как писали правозащитники, состоится 19 февраля.

Как отметила «Бумага», панихиду по Навальному в итоге провел другой священник Апостольской православной церкви.

«Вдумайтесь: в стране, где православие исповедует большинство, где все время говорят о православных ценностях, вере и традициях, православный священник хочет провести панихиду. И за это его задерживают и отдают под суд», — прокомментировал ситуацию Вишневский.