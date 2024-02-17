МНЕНИЕ | Сергей Ковальченко: Навальный ушел, а мы остались

Самый влиятельный оппозиционный политик России – Алексей Навальный был замучен российскими властями и скончался 16 февраля 2024 года в колонии „Полярный волк“, которая находится в далеком северном Ямало-Ненецком автономном округе. На его гибель отреагировали ведущие мировые политики, россияне несут цветы к мемориалам жертв Сталинских репрессий, а российская власть, традиционно, делает вид, что она тут ни при чем. Смерть героя – это трагедия, но не конец. Фигура Навального по масштабам равновелика академику Андрею Сахарову и возможно именно поэтому, его гибель станет серьезным шагом по ра сша тыванию путинского режима в моменте.

Своей смертью за месяц до так называемых выборов президента России, Алексей Навальный подложил Кремлю большую свинью. Оговорюсь, что помимо горя для семьи и друзей, смерть политика – это всегда масштабное событие, тем или иным образом влияющее на будущее. Не случайно придворные кремлевские корреспонденты разместили в своих соцсетях видео того, как где-то на Урале в заводском цеху Владимиру Путину докладывают о гибели человека, которого он никогда не называл по имени, а президент США Джо Байден произносит целую речь, смысл которой в том, что „российские власти расскажут свою историю, но помните: Путин ответствен за убийство Навального. Это еще одно доказательство жестокости Путина — он готов убивать не только граждан других стран, но и своих граждан“.