Семья и соратники Навального не могут найти его тело. Что известно

Би-би-си рассказывает главное, что известно о происходящем.

Упомянутые в этом тексте Кира Ярмыш и Иван Жданов, а также Фонд борьбы с коррупцией и издание «Медиазона» внесены в реестр «иностранных агентов».

В колонии говорят, что тело Навального — в Салехарде. Там его не нашли

Днем 17 февраля, через сутки после первых сообщений о смерти Алексея Навального, в колонию в Харпе в ЯНАО, где он отбывал срок в последнее время, приехала его мать Людмила. Там ей официально объявили о смерти сына, сообщила пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш.

«Его смерть наступила 16 февраля в 14:17 по местному времени, как написано в официальном уведомлении, выданном матери Алексея», — рассказала Ярмыш. Она подчеркнула, что окружение Навального требует, чтобы его тело «немедленно» выдали семье.

Сотрудник колонии сообщил Людмиле Навальной, что тело политика отвезли в морг в Салехарде по требованию следователей Следственного комитета для «исследования».

После этого мать Навального вместе с его адвокатом поехали в салехардский морг. Но он, как рассказала Ярмыш, несмотря на уверения колонии, оказался закрыт: «Адвокат позвонил по указанному на двери телефону. Ему сказали, что он уже седьмой, кто сегодня звонит. Тела Алексея у них в морге нет».

«Колония обманула. Сказали тело в морге Салехарда. Там говорят, что тела нет», — сообщил директор ФБК Иван Жданов. Агентство Reuters в своем материале упоминало, что в Салехарде только один морг.

Выяснить, где находится тело Навального, пытались и журналисты. Корреспондентка „Медиазоны“ дозвонилась до заведующего патологоанатомического отделения салехардской окружной больницы Сергея Ивченко. Тот, выслушав вопрос о том, где находится тело Навального, бросил трубку. В морг звонили и журналисты Reuters – им сказали, что тела Навального там нет.