Суды в Москве и Петербурге вынесли первые решения об арестах участников акций памяти Навального

Под административный арест попали Матвей Клестов, Елена Запруднова и Анна Костякова. Их арестовали по статье о неповиновении сотрудникам полиции. По статье о нарушении правил участия в акции Клестову также назначили 40 часов обязательных работ, а Запрудновой и Костяковой — по 20 тысяч рублей штрафа.

В Петербурге суд отправил двух человек под административный арест на пять суток, одного — на трое суток. Четырем задержанным назначили штрафы от 10 до 15 тысяч рублей, сообщает «Фонтанка» со ссылкой на пресс-службу петербургских судов. Рассмотрение еще одного дела отложили.

Участника акции памяти Навального из Краснодара арестовали на 15 суток за «демонстрацию символики экстремистской организации» — баннера «Навальный 20!8», сообщает «Медиазона».

В Брянске двум участникам акции назначили по пять суток административного ареста, обвинив их в том, что они находились в общественном месте пьяными.

Акции памяти Алексея Навального начались в России 16 февраля после того, как ФСИН сообщила, что политик умер в колонии. По данным «ОВД-Инфо», в первый день в разных городах России задержали чуть больше 100 человек, из них 69 — в Петербурге. 17 февраля на акциях памяти, по последним данным, задержали больше 200 человек.

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