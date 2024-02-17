Борис Надеждин подал в Верховный суд РФ иск с требованием зарегистрировать его кандидатом в президенты

Как сообщается на сайте Надеждина, иск (.pdf) подан 16 февраля, в тот же день его приняли. Рассмотрение иска назначено на 21 февраля.

„Многие подписи были забракованы из-за несоответствия данных в паспорте подписантов и справке МВД. Мы связывались с людьми по всей России, чтобы уточнить данные и отстоять их подписи. Я не согласен с отказом ЦИК в моей регистрации, поэтому я оспариваю его в Верховном суде“, — говорится в заявлении Надеждина на его сайте.

Центральная избирательная комиссия России 8 февраля отказалась зарегистрировать Бориса Надеждина кандидатом в президенты. Центризбирком проверил 60 тысяч подписей и признал недействительными 9147 подписей. Верховный суд 15 февраля отклонил два иска Надеждина — о процедуре сбора подписей и проверке подписных листов.

Борис Надеждин — единственный политик, заявивший о выдвижении в президенты РФ, который выступает против вторжения российских войск в Украину.

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