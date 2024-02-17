Генсек НАТО: США должны выполнить то, что обещали Украине

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал США выполнить то, что они обещали Украине. Конгрессу США „абсолютно необходимо как можно скорее“ принять решение о военной помощи Киеву“, заявил он на Мюнхенской конференции по безопасности в субботу, 17 февраля. Пакет военной помощи Киеву на сумму в 60 млрд долларов уже многие недели заблокирован в Конгрессе.

„Украина нуждается в помощи. Чем больше затягивается принятие законопроекта в США, тем больше людей погибнут на фронте в Украине“, - подчеркнул Столтенберг.

Блокада военной помощи Киеву

Под давлением со стороны бывшего президента США Дональда Трампа, который в ноябре надеется на переизбрание на посту главы американского государства, оппозиционные республиканцы уже многие месяцы блокируют новый пакет военной помощи Украине.

После длительных споров Сенат, где большинство составляют демократы несколько дней тому назад, наконец, одобрил соответствующий законопроект, но принятие этого документа в Палате представителей, где перевес имеют республиканцы, остается под вопросом.

Пробелы в обороноспособности стран НАТО

По словам Йенса Столтенберга, война в Украине показала, что в обороноспособности стран НАТО перед угрозой возможного нападения со стороны России имеются „существенные пробелы“, в том числе в сфере ремонта военной техники и производства боеприпасов.

„Для НАТО это стало хорошим уроком, европейцы должны в этом плане делать больше, но тем не менее НАТО как крупнейшая в мире военная сила, конечно, сильнее русских“, - успокоил генсек Североатлантического альянса.

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