Матери Навального сообщили в колонии, что он умер от „синдрома внезапной смерти“. Такого диагноза не существует

«Когда адвокат и мама Алексея сегодня утром приехали в колонию, им сказали, что причина смерти Навального: синдром внезапной смерти», — написал Жданов.

Однако в Следственном комитете Салехарда, сообщила пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш, адвокату политика сказали, что причина его смерти не установлена. Сотрудник СК заявил, что «взята повторная гистологическая экспертиза», результаты которой будут известны на следующей неделе. «Очевидно, что они врут и делают все, чтобы не выдать тело», — добавила пресс-секретарь политика.

По словам Ярмыш, в СК заявили, что тело Навального не отдадут родственникам, пока не завершится проверка. Она отметила, что за час до этого адвокатам сообщили, что «проверка закончена, криминала на обнаружено».

Кира Ярмыш заявила в эфире «Дождя», что официальную причину смерти Навального до сих пор не назвали, поэтому версия пропагандистов о том, что у Навального оторвался тромб, подтвердить нечем. «Мы явно понимаем, что колония врет, это очевидно прямо сейчас. Нет никакого сомнения, что убийство было спланировано», — сказала она.

Комментарий отдела „Разбор“: В России все официальные причины смерти и диагнозы должны совпадать с теми, что есть в Международной классификации болезней 10-го пересмотра. „Синдрома внезапной смерти“ в ней нет — соответственно, причину внезапной смерти предстоит выяснить. Этот синдром не следует путать с „синдромом внезапной детской смерти“, установить ее причину по определению нельзя. Но у взрослых такого общего синдрома нет.