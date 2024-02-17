„Алексей Навальный убит“. Что известно спустя сутки после смерти лидера российской оппозиции

В видеозаписи, опубликованной в ютьюб-канале Навального, Ярмыш сообщила, что соратники продолжают ждать официального заключения о смерти и выдачи тела. „Мы требуем, чтобы тело Алексея Навального было выдано его семье немедленно“, — заявила она.

„Три с половиной года назад Путин пытался убить Алексея. Вчера он убил его. Весь мир знает о том, президент России лично отдал такой приказ, как и знает о том, что Алексей никогда его не боялся, никогда не молчал и не бездействовал. Мы не должны сдаваться, это то, к чему призывал нас Алексей“, — сказала Ярмыш.

Утром 17 февраля адвокат и мать Алексея Навального приехали в Салехард и направились в колонию в Харпе. Агентство Reuters опубликовало фотографии, в описании которых сказано, что мать Алексея Навального уже посетила колонию в Харпе. На опубликованных снимках женщина выходит из колонии, прикрывая лицо рукой.

Матери Навального не выдали его тело — его нет ни в морге Салехарда, сообщила Кира Ярмыш. „Адвокат и мать Алексея приехали в салехардский морг. Он закрыт, несмотря на уверения колонии, будто он работает и тело Навального находится там. Адвокат позвонил по указанному на двери телефону. Ему сказали, что он уже седьмой, кто сегодня звонит. Тела Алексея у них в морге нет“, — заявила Ярмыш.

Тела Навального нет и в бюро судебно-медицинской экспертизы в Салехарде, сообщает Astra со ссылкой на сотрудника организации. В бюро предложили обращаться в СК.

Как рассказала Кира Ярмыш, в Следственном комитете Салехарда, куда приехал другой адвокат Навального, ему сообщили, что „причина смерти Алексея не установлена, была взята повторная гистологическая экспертиза“. „Ее результаты якобы будут на следующей неделе. Очевидно, что они врут и делают все, чтобы не выдать тело“, — заявила Ярмыш. В СК, по ее словам, заявили, что тело Навального не отдадут родственникам, пока не завершится проверка.