Мать Алексея Навального приехала в колонию, где, по данным ФСИН, умер ее сын. После этого соратники Навального заявили, что он убит

„Алексей Навальный убит. Его смерть наступила 16 февраля в 14:17 по местному времени, как написано в официальном уведомлении, выданном матери Алексея. Сотрудник колонии заявил, что тело Навального находится в Салехарде. Его забрали следователи СК. Сейчас они проводят с ним „исследования"“, — сообщила Ярмыш.

В видеозаписи, опубликованной в ютьюб-канале Навального, Ярмыш сообщила, что соратники продолжают ждать официального заключения о смерти и выдачи тела. „Мы требуем, чтобы тело Алексея Навального было выдано его семье немедленно“, — заявила она.

„Три с половиной года назад Путин пытался убить Алексея. Вчера он убил его. Весь мир знает о том, президент России лично отдал такой приказ, как и знает о том, что Алексей никогда его не боялся, никогда не молчал и не бездействовал. Мы не должны сдаваться, это то, к чему призывал нас Алексей“, — сказала Ярмыш.

Позднее Ярмыш сообщила, что хотя руководство ИК-3 заявило, что тело Алексея Навального находится в морге Салехарда, когда туда приехала мать политика, ей сказали, что тела у них нет, передает „Медуза“.

„Адвокат и мать Алексея приехали в салехардский морг. Он закрыт, несмотря на уверения колонии, будто он работает и тело Навального находится там. Адвокат позвонил по указанному на двери телефону. Ему сказали, что он уже седьмой, кто сегодня звонит. Тела Алексея у них в морге нет“, — заявила она.

„Колония обманула. Сказали тело в морге Салехарда. Там говорят, что тела нет“, — заявил директор ФБК Иван Жданов.

Как сообщает Astra, тела Навального нет и в бюро судебно-медицинской экспертизы в Салехарде, куда позвонили журналисты. В бюро сообщили, что „никаких тел из колоний не принимали“ и посоветовали звонить в Следственный комитет.

Как ранее сообщала „Медуза“, мать Алексея Навального посетила колонию в Харпе, где, по данным ФСИН, умер ее сын, следует из сообщения агентства Reuters. На опубликованных агентством фотографиях Людмила Навальная выходит из колонии, прикрывая лицо рукой.