Мать Алексея Навального приехала в колонию, где, по данным ФСИН, умер ее сын. После этого соратники Навального заявили, что он убит
Пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш подтвердила его смерть, пишет „Медуза“.
„Алексей Навальный убит. Его смерть наступила 16 февраля в 14:17 по местному времени, как написано в официальном уведомлении, выданном матери Алексея. Сотрудник колонии заявил, что тело Навального находится в Салехарде. Его забрали следователи СК. Сейчас они проводят с ним „исследования"“, — сообщила Ярмыш.
В видеозаписи, опубликованной в ютьюб-канале Навального, Ярмыш сообщила, что соратники продолжают ждать официального заключения о смерти и выдачи тела. „Мы требуем, чтобы тело Алексея Навального было выдано его семье немедленно“, — заявила она.
„Три с половиной года назад Путин пытался убить Алексея. Вчера он убил его. Весь мир знает о том, президент России лично отдал такой приказ, как и знает о том, что Алексей никогда его не боялся, никогда не молчал и не бездействовал. Мы не должны сдаваться, это то, к чему призывал нас Алексей“, — сказала Ярмыш.
Позднее Ярмыш сообщила, что хотя руководство ИК-3 заявило, что тело Алексея Навального находится в морге Салехарда, когда туда приехала мать политика, ей сказали, что тела у них нет, передает „Медуза“.
„Адвокат и мать Алексея приехали в салехардский морг. Он закрыт, несмотря на уверения колонии, будто он работает и тело Навального находится там. Адвокат позвонил по указанному на двери телефону. Ему сказали, что он уже седьмой, кто сегодня звонит. Тела Алексея у них в морге нет“, — заявила она.
„Колония обманула. Сказали тело в морге Салехарда. Там говорят, что тела нет“, — заявил директор ФБК Иван Жданов.
Как сообщает Astra, тела Навального нет и в бюро судебно-медицинской экспертизы в Салехарде, куда позвонили журналисты. В бюро сообщили, что „никаких тел из колоний не принимали“ и посоветовали звонить в Следственный комитет.
Как ранее сообщала „Медуза“, мать Алексея Навального посетила колонию в Харпе, где, по данным ФСИН, умер ее сын, следует из сообщения агентства Reuters. На опубликованных агентством фотографиях Людмила Навальная выходит из колонии, прикрывая лицо рукой.
Людмила Ивановна Навальная — мать Алексея Навального — прилетела в Салехард и отправилась в поселок Харп, где находится ИК-3. Об этом сообщила журналистка „Радио Свобода“ Елена Рыковцева.
Агентство Associated Press опубликовало в своей базе фотографию машины, в которой, как утверждается, заметили мать Навального в Харпе 17 февраля.
Как напоминает Рыковцева, 12 февраля мать Навального была в ИК-3 на свидании с сыном. 16 февраля УФСИН по Ямало-Ненецкому округу объявила, что Навальный умер в колонии.
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