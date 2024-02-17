ВИДЕО | Любовь Соболь: „В наши темные и страшные времена Навальный был и останется путеводной звездой“

„Я думаю излишне говорить, как много Навальный сделал для нашего народа. Его вклад в построение демократического движения поистине огромен.

Навальный всегда верил в Россию и в наш народ. Он верил настолько, что вернулся после отравления в 2021 году, попав в пыточные условия российской колонии и даже там умудрялся сохранять бодрость духа и оптимизм.

В последние месяцы он выглядел исхудавшим, его мучали отсутствием полноценной еды, из раза в раз помещали в ШИЗО. Но он не сдавался. Это всегда был его главный посыл: не сдавайтесь, не бойтесь, нас много и мы победим.

В наши темные и страшные времена Навальный был и останется путеводной звездой. А Путин навсегда останется ничтожеством, худшим представителем нашей нации.

Не сдавайтесь. Путь дело Навального живет в наших умах и сердцах. Крепитесь, друзья. Я понимаю, это сложно“.

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