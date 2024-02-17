17.02.2024, 15:29
„Россия занята войной в Украине“. Командующий НВС Латвии — о том, возможно ли нападение на страны НАТО
ФОТО: | delfi.lv
Постоянно публично предрекать, что уже в ближайшем будущем Россия начнет военное вторжение в страны НАТО — это не лучший метод мобилизации народа, считает командующий Национальными вооруженными силами (НВС) Латвии, генерал-лейтенант Леонид Калниньш. Сейчас Россия занята Украиной, и не готова к полномасштабному нападению на НАТО, дал понять в интервью латвийскому Delfi командующий НВС Латвии Леонид Калниньш.