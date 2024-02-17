За рубежом
17.02.2024, 15:29

„Россия занята войной в Украине“. Командующий НВС Латвии — о том, возможно ли нападение на страны НАТО

 
Леонид Калниньш
Леонид Калниньш
ФОТО: Patriks Pauls Briķis | delfi.lv

Постоянно публично предрекать, что уже в ближайшем будущем Россия начнет военное вторжение в страны НАТО — это не лучший метод мобилизации народа, считает командующий Национальными вооруженными силами (НВС) Латвии, генерал-лейтенант Леонид Калниньш. Сейчас Россия занята Украиной, и не готова к полномасштабному нападению на НАТО, дал понять в интервью латвийскому Delfi командующий НВС Латвии Леонид Калниньш.

О безопасности Латвии

В интервью Леонид Калниньш прокомментировал многочисленные высказывания политиков и военных ряда западных государств — Германии, Швеции, Великобритании — предрекавших в последние недели самые мрачные сценарии военного нападения России на НАТО, а значит, в первую очередь, на страны Балтии, граничащие с РФ. Командующий НВС Латвии подтвердил, что по-прежнему считает — все не так страшно, не страшнее, чем было десять лет назад.

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