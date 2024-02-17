„Россия занята войной в Украине“. Командующий НВС Латвии — о том, возможно ли нападение на страны НАТО

О безопасности Латвии

В интервью Леонид Калниньш прокомментировал многочисленные высказывания политиков и военных ряда западных государств — Германии, Швеции, Великобритании — предрекавших в последние недели самые мрачные сценарии военного нападения России на НАТО, а значит, в первую очередь, на страны Балтии, граничащие с РФ. Командующий НВС Латвии подтвердил, что по-прежнему считает — все не так страшно, не страшнее, чем было десять лет назад.