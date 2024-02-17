Отравление, голодовка, болезни в ШИЗО. Что происходило со здоровьем Навального в последние годы

Глаз в итоге удалось спасти после операции по пересадке роговицы, хотя зрение в нем сильно упало.

По словам Навального, после письма Вайно ему срочно выдали в МФЦ загранпаспорт и он смог улететь в Барселону.

«Уважаемый Михаил Федотов, так и так, мне нужен загранпаспорт. Мне его незаконно не дают, я пять лет с этим жил, а теперь мне нужно ехать за границу, нужно делать операцию. Пожалуйста, прекратите незаконные действия, дайте мне загранпаспорт, — пересказывал тот разговор Навальный. — Федотов написал: Ну, окей. Напиши то же самое на имя [Антона] Вайно, главы администрации президента».

Навальному потребовалось поехать на лечение в Испанию, но загранпаспорта у него не было: из-за назначенного ранее условного срока ему не выдавали документ. Срочно сделать паспорт удалось после обращения в Совет по правам человека при президенте.

Навальный тогда обвинил в нападении активистов провластного движения SERB. Жидкость вызвала химический ожог, особенно пострадал правый глаз: политик писал, что, по мнению врачей, может полностью потерять зрение на этом глазу.

Впервые серьезные опасения за состояние Навального возникли в 2017 году. После выступления на форуме в Москве неизвестный плеснул ему в лицо химическим веществом – предположительно, зеленкой, размешанной с чем-то еще. К тому моменту оппозиционер уже объявил, что в следующем году пойдёт на выборы президента.

Тема здоровья Навального много лет оставалась в центре внимания СМИ. Проблемы, возникшие у оппозиционера, обычно были тесно связаны с преследованием, котором он подвергался в России все последние годы — еще до того, как попал в тюрьму.

Семья и соратники Алексея Навального за долгие годы его политической карьеры неоднократно подчеркивали: он — вполне здоровый человек. Политик „всегда был здоров как бык“, регулярно занимался бегом и никогда не злоупотреблял алкоголем — так несколько лет назад описывала Навального его соратница Любовь Соболь (российские власти считают ее „иноагентом“).

В итоге жена политика Юлия обратилась с разрешением разрешить транспортировку лично к Владимиру Путину. В итоге 22 августа, через два дня после отравления, Навального перевезли в Берлин в клинику „Шарите“ – все еще в состоянии комы.

Семья и соратники политика в эту версию не поверили. Они стали требовать, чтобы Навального отпустили лечиться за границу. Специально для этого в Омск прилетел борт, готовый переправить Навального в Германию. Но российские врачи отпустить его отказывались, ссылаясь на нетранспортабельное состояние пациента в коме.

Но уже на следующий день главврач омской больницы Александр Мураховский заявил, что следов яда в анализах Навального нет. Рабочими диагнозами он называл „нарушение углеводного баланса“ – то есть, проще говоря, нарушение обмена веществ, из-за которого политик якобы потерял сознание.

Навальный почувствовал себя плохо сразу после взлета и вскоре потерял сознание. Сохранилась видеозапись происходящего на борту, ее сделал один из пассажиров, на ней слышны стоны. Борт экстренно посадили в Омске. Прямо с летного поля Навального увезли в больницу в состоянии комы. Уже тогда медики заподозрили у него токсическое отравление.

Еще через год, в августе 2020 года, Навальный едва не умер. Он тогда отправился в тур по Сибири – поддержать кандидатов его проекта „Умное голосование“. Последним городом, куда съездил политик, стал Томск. Оттуда 20 августа он полетел в Москву.

Навальный тогда обратился в СК с заявлением об отравлении, обвинив в произошедшем сотрудников изолятора. Никакой реакции властей на это не последовало.

Через два года после того нападения Навальный заявил, что его пытались отравить. Тогда, в июле 2019 года, Навального арестовали на месяц за призывы участвовать в митингах. Через четыре дня после ареста Навального срочно увезли в больницу. У политика тогда покраснела кожа и сильно отекло лицо. Московские врачи объясняли зто аллергией.

В декабре 2020 года Bellingcat (объявлен в России „иноагентом“ и нежелательной организацией), Der Spiegel и CNN выпустили совместное расследование, из которого следовало, что во время августовской поездки по Сибири за Навальным следили сотрудники ФСБ. А сам политик опубликовал телефонный разговор с одним из этих людей — военным химиком из Института криминалистики ФСБ Константином Кудрявцевым. Навальный позвонил ему под видом помощника секретаря Совета безопасности России. В разговоре Кудрявцев фактически признал, что оппозиционер был отравлен сотрудниками спецслужбы. Сам он, по собственному признанию, удалял следы боевого отравляющего вещества с нижнего белья оппозиционера.

Несколько месяцев Навальный с семьей оставался в Германии. Политик регулярно занимался с физиотерапевтом, чтобы восстановить двигательные функции.

Вот как сам Навальный описывал свое состояние после отравления. „Совсем недавно я не узнавал людей и не понимал, как разговаривать. Каждое утро ко мне приходил доктор и говорил: Алексей, я принёс доску, давайте придумаем, какое на ней написать слово. Это приводило меня в отчаяние, потому что хоть я уже и понимал в целом, что хочет доктор, но не понимал, где брать слова, – писал политик. — Сейчас я парень, у которого дрожат ноги, когда он идёт по лестнице, но зато он думает: „о, это ж лестница! По ней поднимаются. Пожалуй, надо поискать лифт“. А раньше бы просто тупо стоял и смотрел“.

Из комы Навальный вышел спустя более чем две недели после отравления. 22 сентября его выписали из „Шарите“. Врачи тогда сообщили, что считают возможным и полное выздоровление, но „долговременные последствия тяжёлого отравления можно будет оценить лишь впоследствии“.

Российские власти с самого начала отрицали причастность к отравлению, а также требовали, чтобы результаты анализов и сами образцы передали в Россию для расследования. Уголовного дела по факту отравления политика так и не возбудили.

Уже через два дня немецкие врачи заявили, что политик был отравлен. В его анализах нашли вещества из группы ингибиторов холинэстеразы, к которым относятся боевые яды. Точный состав яда врачи сразу установить не смогли. Но после анализов в немецкой военной лаборатории в начале сентября было объявлено, что речь идет о веществе из семейства „Новичок“. Этот боевой яд получил широкую известность после отравления экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери весной 2018 года.

В конце марта 2021 года Алексей Навальный объявил голодовку в колонии из-за того, что к нему не пускали врача. Тогда он жаловался на сильные боли в спине, онемение ноги, из-за болей он не мог наступать на ногу. Но, по словам адвоката, из тюремной санчасти ему принесли только две таблетки ибупрофена.

Политик из-за этого судился с колонией: «Мне хочется сняться с учета и нормально поспать», — говорил он на суде.

В заключении политик испытывал разные проблемы со здоровьем. Весной 2021 года ему, только что попавшему в колонию ИК-2 Владимирской области, не давали нормально спать. Его признали „склонным к побегу“ и поставили на профилактический учет. Поэтому ночью каждый час сотрудник ФСИН светил ему в лицо фонариком и громко отчитывался, что заключенный на месте.

Вскоре после возвращения в Москву Навального отправили в колонию – сначала заменив ему условный срок Навальный по делу „Ив Роше“, а затем добавив к этому сроки и по другим уголовным делам.

17 января политик приземлился в Москве. Это был его последний день на свободе: сразу в аэропорту его задержали силовики.

В январе 2021 года Навальный объявил, что решил вернуться в Россию. „Сегодня утром я делал свои обычные упражнения, которые я делаю уже несколько месяцев, и поймал себя на мысли, что я уже почти здоров, — объяснил он. — Все что можно долечить, я могу долечить дома. Поняв это, я посмотрел, какие есть рейсы“.

„Но это совсем не значит, что его травить нужно, — добавил Путин с усмешкой. — Кому он нужен-то? Если бы хотели - довели бы до конца“.

Российские власти продолжали отрицать причастность к отравлению оппозиционера. Владимир Путин на пресс-конференции в конце 2020 года, комментируя расследование о причастности ФСБ к отравлению „берлинского пациента“ (именно так, а не по имени, он назвал Навального), назвал его „легализацией материалов американских спецслужб“. А еще добавил, что из-за якобы поддержки со стороны США за Навальным должны „присматривать спецслужбы“.

В 2014 году Навальному также дали 3,5 года условно по делу «Ив Роше» о мошенничестве, но в 2021 году суд заменил условный срок на реальный — из-за того, что Навальный не отмечался во ФСИН о прохождении испытательного срока. Реальный срок ему дали сразу после прибытия в Москву в январе 2021 года. Его поместили в ИК-2 во Владимирской области

В 2013 году Навальному дали 5 лет условно по делу «Кировлеса» о растрате

Многие из этих исков касались попыток Навального оспорить его водворение в ШИЗО, а также изменить условия содержания в колонии, которые политик называл ненадлежащими.

Навальный несколько десятков раз судился с двумя колониями во Владимирской области, где содержался до того, как его перевели в колонию строгого режима на Ямале. На июнь 2023 года Русская служба Би-би-си насчитала не менее 70 исков, которые Навальный и его защита подавали к колониям. Ни одного иска суды не удовлетворили, всегда вставая на сторону ФСИН.

Навального отправляли в ШИЗО за минимальные провинности - не поздоровался с надзирателем, стоял в расстегнутой куртке, умылся не в то время, отказался мыть забор и цитировал решение ЕСПЧ. ШИЗО представляет собой одиночную камеру, в которую нельзя взять личные вещи и заказать еду из тюремного ларька. Находился в изоляторе он и больным : с температурой, лихорадкой и кашлем. В ШИЗО нельзя лежать днем, койка пристегивается к стене.

Навального 27 раз отправили в ШИЗО, напомнила его пресс-секретарь Кира Ярмыш 14 февраля, за два дня до сообщения о его смерти. В общей сложности с начала своего заключения после возвращения в Москву он пробыл в штрафном изоляторе 308 дней.

Навальный держал голодовку несколько недель, его состояние ухудшалось, и врачи предупреждали, что он может умереть. В апреле 2021 года в России прошли массовые митинги в поддержку Навального, а более 30 российских врачей подписали открытое письмо с требованием оказать политику медицинскую помощь.

В декабре 2023 года Навальный пропал из колонии во Владимирской области. Его несколько раз не подключали к судебным заседаниям по видеосвязи, а адвокаты сообщили, что в ИК-6 его больше нет. Около 20 дней не было информации о его местонахождении, после чего удалось установить, что Навального перевели в ИК-4 в поселке Харп на Ямале.

В ноябре 2023 года Навальный сообщил, что ему не дают посетить стоматолога за пределами колонии, чтобы провести осмотр и профилактическую чистку зубов. Политик тогда рассказывал , что у большинства заключенных в стране фактически нет зубов — из-за несбалансированного питания, вредных привычек и полного отсутствия стоматологической помощи — фактически стоматолог приезжает в колонию лишь раз в 4 месяца.

«Условия содержания и внешний вид Алексея Навального вызывают у нас огромное беспокойство за его жизнь и здоровье. Отказ представителей ФСИН передавать Алексею необходимые лекарства создает прямую угрозу жизни <…>. С медицинской точки зрения очевидно, что Алексей не получает медицинскую помощь в достаточном объеме, а содержание его в ШИЗО абсолютно противопоказано в его состоянии», — говорилось в письме.

В январе 2023 года Навальный сильно заболел в ШИЗО. У него была высокая температура, кашель и лихорадка. Адвокату тогда не позволили передать политику лекарства. В госпитализации политику тоже отказали. Российские врачи тогда написали открытое письмо Путину, требуя «прекратить издевательства» над заключенным оппозиционером.

Один из исков Навального к владимирской ИК-6 был связан с тем, что в холодное время года ему не выдали теплые ботинки; в одной из камер ШИЗО, где он сидел, не было унитаза; в комнате для приема пищи не было воды и канализации.

В 2023 году Навального осудили на 19 лет колонии особого режима за создание экстремистского сообщества

В 2023 году Навальному дали 9 лет колонии строгого режима по делу о расходовании пожертвований и оскорблении судьи

В 2022 году Навальному присудили штраф 850 тысяч рублей по делу о клевете на ветерана ВОВ

По ее словам, диагноз «тромбоэмболия легочной артерии» сложно доказать и поэтому его часто используют — потому что «кто разбираться будет». «Загибался больной от почек или печени? Кто сказал, что медицинскую помощь не оказывали? Брось, оказывали. Тромб, внезапная смерть», — написала Каретникова.

В версию RT о якобы оторвавшемся тромбе в медицинском и правозащитном сообществе поверили далеко не все. Так, бывшая сотрудница ФСИН и член ОНК Анна Каретникова заявила, что проблемы с тромбом — это «универсальное объяснение», которое используют тюремные врачи при смерти заключенных.

Издание SOTAvision (в реестре «иноагентов») опубликовало записанное накануне видео с Навальным, выходившим на связь с Ковровским судом во Владимирской области. На нем Навальный выглядит здоровым.

Источник пропагандистского RT утверждает, что у Навального якобы оторвался тромб. В Кремле, комментируя смерть Навального, сказали, что не располагают такой информацией.

Во ФСИН заверили, что врачи колонии прибыли к Навальному незамедлительно, а также вызвали бригаду скорой помощи. «Прибывшие на место медики продолжили реанимационные мероприятия, которые уже оказывали медики колонии. И проводили их более получаса. Однако пациент скончался», — рассказали «Интерфаксу» в местной больнице.

О смерти Навального ФСИН сообщила днем в пятницу, 16 февраля. «Навальный А.А. после прогулки почувствовал себя плохо, практически сразу потеряв сознание», — заявили в ведомстве.

В новой колонии на Ямале его тоже четыре раза отправляли в ШИЗО. Два раза за то, что он «неправильно» представился. По мнению сотрудников ИК, Навальный «на воспитательную работу не реагирует, должных выводов для себя не делает», сообщали его соратники.

По его словам, в новой колонии на прогулки его выводили в соседнюю камеру, где на на полу лежал снег, и что за окном камеры было видно только забор. «Смотрю за окно, где сначала ночь, потом вечер, потом снова ночь», — писал Навальный.

«А везли с такими предосторожностями и по такому странному маршруту (Владимир — Москва — Челябинск — Екатеринбург — Киров — Воркута — Харп), что я и не рассчитывал, что меня кто-то здесь найдет до середины января», — сообщил тогда Навальный.

«Тут нечего комментировать. «Тромб» — стандартная формулировка у работников скорой помощи. Такой диагноз и после вскрытия тяжело поставить. А что там на самом деле — неизвестно. Написать можно все, что угодно», — сказал Би-би-си и анестезиолог из Израиля Михаил Фремдерман.

Врач-реаниматолог Александр Полупан, который лечил Навального после отравления в 2020 году, также сомневается в версии о тромбе.

«Что у Навального оторвался тромб и это была тромбоэмболия, невозможно подтвердить, потому что не было проведено никаких прижизненных манипуляций для определения этого заболевания (об этом не сообщается) и не было проведено вскрытие. А то, как они описывают, что он почувствовал себя плохо, приехала скорая помощь, и они делают заключение, что оторвался тромб, — такой вывод можно сделать только по результатам вскрытия», — объяснил он.

Журналист Дмитрий Муратов, реагируя на новости о смерти Навального, заявил, что случившееся «прямое следствие 27-го по счету срока в ШИЗО». «Алексея Навального три года подвергали мукам и пыткам. Как сказал мне врач Навального: тело такого выдержать не может», - заявил Муратов.

В январе 2023 года более 300 российских врачей подписали открытое письмо Владимиру Путину, где выражали свое беспокойство здоровьем Навального из-за постоянного нахождения в ШИЗО.

С этим согласилась и правозащитница Ева Меркачева – она в комментарии Msk1 тоже связала гибель Навального с пребыванием в ШИЗО.

«ШИЗО — это очень тяжелые условия содержания <…> Человек там чаще всего мерзнет, чаще всего голодает, по сути. Именно поэтому установлены жесткие требования, что нельзя назначать его больше определенного количества суток. Но не было ограничений по количеству самих помещений в ШИЗО. То есть заканчивается один срок, человека помещают в отряд, тут же его вызывают на новую комиссию, говорят, что у него новое нарушение, и в этот же день отправляют снова в ШИЗО. Вот это чудовищно, понимаете?» – заявила Меркачева. Ее комментарий Msk1 в итоге удалило.

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