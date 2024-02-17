Юрий Дудь об умершем Алексее Навальном: „Герой, который спас сотни тысяч и даже миллионы человеческих душ“

„Убит Алексей Навальный.

После первых новостей об этом разлетелся отрывок из фильма «Навальный». Там Алексея спрашивают: какое послание ты оставишь, если тебя убьют? Его ответ — это не совсем последняя воля, но считаю необходимым ей последовать. Поэтому — пусть и через сверхусилие — никакого уныния.

Политика путинской России — что ранней, что особенно сегодняшней — выстроена на страхе. Сначала пугали богатых, потом — всех подряд. Получилось эффективно.

Навальный был одним из тех, кто не боялся. И точно — самым известным из тех, кто не боялся. Путин, Кадыров, Пригожин, Золотов — потенциальные проблемы от любого из них не мешали ему говорить то, что он думает. И для многих это было примером: если где-то в паре станций метро от тебя (на Автозаводской) ходит на работу человек (при этом — не фанатик, не отмороженный), который настолько не боится, то я попробую не бояться хотя бы на 1/10 от него.

Возвращение домой в январе-2021 — это совершенно иной уровень мужества и личного примера, это официально явленная суперсила. Тебя только что отравили боевым ядом, ты признанный (и своей страной, и миром) лидер оппозиции, тебе вроде как нечего доказывать, но ты все равно делаешь шаг навстречу чудовищу, которое захватило твой дом и поджидает тебя у порога. А потом, оказавшись в застенках, ты легок, инициативен и несгибаем, будто прутья на окне твоей камеры.