Юрий Дудь об умершем Алексее Навальном: „Герой, который спас сотни тысяч и даже миллионы человеческих душ“
16 февраля стало известно, что лидер российской оппозиции Алексей Навальный умер в колонии в Ямало-Ненецком автономном округе. В России и за рубежом проводят акции и устраивают мемориалы в память о Навальном. Журналист Юрий Дудь, который записывал большие интервью с Навальным в 2017 и 2020 годах, опубликовал в своих соцсетях пост памяти политика.
„Убит Алексей Навальный.
После первых новостей об этом разлетелся отрывок из фильма «Навальный». Там Алексея спрашивают: какое послание ты оставишь, если тебя убьют? Его ответ — это не совсем последняя воля, но считаю необходимым ей последовать. Поэтому — пусть и через сверхусилие — никакого уныния.
Политика путинской России — что ранней, что особенно сегодняшней — выстроена на страхе. Сначала пугали богатых, потом — всех подряд. Получилось эффективно.
Навальный был одним из тех, кто не боялся. И точно — самым известным из тех, кто не боялся. Путин, Кадыров, Пригожин, Золотов — потенциальные проблемы от любого из них не мешали ему говорить то, что он думает. И для многих это было примером: если где-то в паре станций метро от тебя (на Автозаводской) ходит на работу человек (при этом — не фанатик, не отмороженный), который настолько не боится, то я попробую не бояться хотя бы на 1/10 от него.
Возвращение домой в январе-2021 — это совершенно иной уровень мужества и личного примера, это официально явленная суперсила. Тебя только что отравили боевым ядом, ты признанный (и своей страной, и миром) лидер оппозиции, тебе вроде как нечего доказывать, но ты все равно делаешь шаг навстречу чудовищу, которое захватило твой дом и поджидает тебя у порога. А потом, оказавшись в застенках, ты легок, инициативен и несгибаем, будто прутья на окне твоей камеры.
Все свои заметные годы в политике Навальный раздавал людям этот пример бесстрашия. Причем, как и в беспроводном интернете, сигнал может добираться до разных уголков по-разному: для кого-то побороть страх — это выйти в первых рядах на митинг, для кого-то — выложить траурную картинку в соцсетях, для кого-то — обменять любимый дом на продолжение работы в эмиграции, для кого-то — не поддержать войну, хотя коллеги и соседи — поддержали.
Главное — что сигнал шел. И поступал даже из-за Полярного круга.
Это сейчас, в момент кромешной темноты, кажется: ну и что с того? Разве это чему-то помогло, разве это помешало разгореться войне, разве это спасло самого Навального? Но на самом деле это сотни тысяч и даже миллионы людей, которые, сталкиваясь с несправедливостью, проявляли сопротивление, достоинство и — главное — неравнодушие. Даже если при этом было очень страшно.
Если страх действительно съедает душу, то Алексей Навальный — это герой, который спас сотни тысяч и даже миллионы человеческих душ.
Светлая память герою".