Трамп заплатит штраф почти 355 млн долларов за мошенничество

Суд в Нью-Йорке приговорил бывшего президента США Дональда Трампа к штрафу в размере 354,9 миллиона долларов (около 329,4 млн евро) по гражданскому делу о мошенничестве. В решении судьи Артура Энгорона в пятницу, 16 февраля, также указано, что Трампу запрещается вести бизнес в Нью-Йорке в течение трех лет.

К штрафу в 4 млн долларов каждый приговорены также двое сыновей экс-президента - Дональд Трамп-младший и Эрик Трамп. По словам судьи, во время процесса Трамп и другие обвиняемые по делу показали „неспособность признать свою ошибку“ и продемонстрировали „отсутствие раскаяния“.

При этом общая сумма, которую придется выплатить Трампу, может составить около 400 млн долларов с учетом полагающихся по закону начислений. После вынесения приговора Трамп назвал судебный процесс „фикцией“ и заявил, что будет обжаловать вынесенный приговор.

Выступая перед журналистами у свого поместьy Мар-а-Лаго в штате Флорида, Трамп также обвинил президента США Джо Байдена в причастности к судебному разбирательству. Чуть ранее в собственной соцсети Truth Social он выступил с нападками на вынесшего приговор судью Энгорона и генерального прокурора штата Нью-Йорк Летицию Джеймс, обвинив их в „коррупции“.

Гражданское дело против Трампа

Ранее, в сентябре 2023 года, суд штата Нью-Йорк признал экс-президента США виновным в преднамеренном завышении суммы активов его семейного холдинга Trump Organization и размеров своего состояния с целью незаконной экономии на кредитах и страховках. Гражданский иск к бывшему главе государства и трем его старшим детям: Эрику Трампу, Дональду Трампу-младшему и Иванке Трамп был подан в сентябре 2022 года генпрокурором штата Нью-Йорк Летицией Джеймс. Позже иск против Иванки Трамп был снят.