„Все мосты уже сожжены“: почему Западу нечем ответить на смерть Навального

Четыре года назад отравление Алексея Навального подпортило отношения России с Германией, где лечился политик. Но Берлин по-прежнему хотел вести активную торговлю с Россией и покупать российский газ, несмотря на оккупацию Крыма и боевые действия на востоке Украины.

После встречи с Владимиром Путиным в Женеве в 2021 году президент США Джо Байден рассказал, что пригрозил тому „разрушительными последствиями“ в случае смерти Навального в тюрьме. В пятницу Байден выступил с короткой речью, в которой отдал дань уважения смелости российского оппозиционера.

„Путин несет ответственность за смерть Навального“, — сказал Байден.

Однако на вопрос журналиста, последуют ли обещанные разрушительные последствия, президент ответил: „Это было три года назад. С тех пор они испытали чертову тучу последствий“.

Сейчас трудно представить более серьезные санкции, чем те, что уже введены из-за войны в Украине, считает Бен Нобл, доцент российской политики Университетского колледжа Лондона и соавтор политической биографии Навального.

Он сказал, что ожидает множества жестких высказываний из европейских столиц — и, возможно, новых символических санкций: «Важно, чтобы западные страны сделали жесткие заявления и хотя бы на словах призвали Кремль к ответственности, даже если Навального уже не спасти».

Такие заявления уже прозвучали — кроме Байдена, канцлер Германии Олаф Шольц сказал, что Владимир Путин должен «ответить за содеянное», а президент Франции Эмманюэль Макрон обвинил в смерти Навального российские власти.

Больше санкций?

Смерть Навального в российской тюрьме могла бы существенно повлиять на отношения Москвы со странами Евросоюза еще в недавнем прошлом, считает Алекс Кларксон, специалист по европейской политике и преподаватель Королевского колледжа Лондона.