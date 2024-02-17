Украинские войска покинули Авдеевку. Какое это имеет значение?

„Исходя из оперативной обстановки, которая сложилась вокруг Авдеевки, во избежание окружения и сохранения жизни и здоровья военнослужащих, принял решение о выводе наших подразделений из города и перехода к обороне на более выгодных рубежах“, — говорится в заявлении Сырского в фейсбуке.

Командующий группировкой „Таврия“ Александр Тарнавский заявил, что „личный состав уже выведен“ и украинские военные „заняли оборону на определенных рубежах“.

Российские войска многократно пытались захватить Авдеевку с самого начала полномасштабного вторжения в феврале 2022 года. Масштабное наступление на нее велось с осени 2023-го.

Источники, близкие к российской власти, сообщали, что из Кремля поступило указание любой ценой захватить этот город до мартовских президентских выборов, чтобы продемонстрировать успехи Владимира Путина в ведущейся им войне против Украины накануне его переизбрания.

Силы обороны Украины долго держали оборону, в конце января эксперты заговорили о критической ситуации и необходимости выводить гарнизон, однако этого не произошло.

Авдеевка – небольшой промышленный город рядом с Донецком, захваченным пророссийскими сепаратистами при поддержке российских войск почти 10 лет назад – весной 2014-го.

Все эти годы Авдеевку удерживали украинские войска, построившие там мощные оборонительные укрепления. Несмотря на близость к линии соприкосновения сторон, до самого начала полномасштабной войны город развивался и экономически рос.

Российское вторжение в феврале 2022 года всё изменило. Остановился местный завод, большинство жителей покинуло город, спасаясь от ежедневных разрушительных бомбардировок.

Российская армия убедилась, что преодолеть мощные оборонительные линии наскоком не удастся, и перешла к уничтожению города авиационными ударами и штурмами пехоты.

К настоящему моменту от города мало что осталось: в результате интенсивных бомбежек и боевых действий почти все здания в городе или разрушены до основания, или значительно повреждены.