ФОТО | „Это произошло. Сложно принять“: в Нарве прошла акция в память о Навальном
Акция в память об Алексее Навальном прошла в Нарве вчера,16 февраля. Участники акции встретились у памятника репрессированным, который находится около вокзала, затем по Променаду прошли до мемориальной доски жертвам концлагерей, которая висит на одном из зданий в порту. Организатор акции Вован Каштан пригласил горожан на акцию через свою страницу в фейсбуке и написал: „...символически повторить путь Алексея от аэровокзала к смерти“.
„Я в последние дни много думаю о фашизме, он набирает обороты в России, - сказал перед выходом из здания, где он готовился к акции, арт-активист Вован Каштан. - Навальный для меня главный символ политзаключенных, которых будет становиться все больше. Путин так или иначе убил своего оппонента. В колонии „Северное сияние“ точно не курортные условия. В России возвращаются концлагеря“.
Каштан начал делать бумажный плакат, но стало ясно, что он размокнет на улице, он взял с собой флаг оппозиционной России, у которого синяя и белая полосы, а красной - нет. А один из участников, Сергей Цветков, шел под флагом свободной Ингрии.
На улице в это время лил дождь, вся дорога превратилась в сплошной каток. Это не остановило людей, пожелавших отдать дань памяти Навальному. У памятника репрессированным участники развернули плакат - белая простыня, на которой кускам черного скотча сделана надпись „Путин убил Навального“.
Этот плакат сделал художник, который в Нарвской арт-резиденции сейчас готовит свой проект, Павел Ротц. Он восемь лет живет в Финляндии. Днем он уже стоял один с этим плакатом у границы. „Это моя личная акция была, - сказал он RusDelfi. - Для меня это скорее способ личной терапии и принятия реальности. Когда не веришь во что-то, но все говорят, что это точно случилось. Ты ничего не можешь сделать, чтобы помочь, но хотя бы для себя что-то“. Ротц, когда услышал новость о Навальном, пошел гулять в сторону границы с Россией, его остановила погранслужба, проверила документы. „Потом я подумал, что надо что-то сделать, - сказал Павел. - Поехал и взял простыню, купил черный скотч и сделал плакат“. Павел рассказал, что в Финляндии в день смерти Навального шли акции, как только он услышал, что и в Нарве появилась такая инициатива, он присоединился. „Это важный рубикон, шок, сравнимый с 24 февраля, - продолжил Павел. - Все сегодня говорят примерно такую фразу: „Казалось, что когда он один раз умер, второй раз не может умереть“, я примерно также подумал. Всем понятно, что он был в руках российской власти, но из-за того, что пока ничего не происходило, было ощущение, что уже и не будет ничего страшного. Но это произошло. Сложно принять“.
К акции присоединились и трое молодых человек. Один из них, Саша, гимназист, ученик 12 класса. Он не так давно переехал из России в Эстонию. За год он выучил эстонский почти уже на В2. „Я из России, мне интересна судьба моей страны до сих пор, - так он ответил он вопрос, почему вечером в плохую погоду он поддерживает акцию. - Поэтому прийти и почтить память Алексея Навального, как главного либерального и оппозиционного политика последних лет, входит в мой гражданский долг человека, который следит за судьбой своей страны“.
Еще один молодой парень, Милан, сказал, что для него это больше символическая акция. „Я здесь не только в поддержку Навального, но и за тех, кто боролся, борется и будет продолжать бороться за свободную Россию, за демократические идеалы, против тиранизма, - уточнил он. - Как бы я не пытался отрицать, но у меня есть русские корни, и я хочу посещать Россию, но не с тем режимом, который там есть сейчас“.
После зажжения свечей нарвитяне отправились, хотя правильнее написать с учетом погодных условий - поскользили к зданию арт-клуба „Ро-Ро“, рядом с которым висит мемориальная доска в память о погибших в концлагерях. По дороге к ним присоединилась еще одна участница. Она несла цветы.
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