ФОТО | „Это произошло. Сложно принять“: в Нарве прошла акция в память о Навальном

Этот плакат сделал художник, который в Нарвской арт-резиденции сейчас готовит свой проект, Павел Ротц. Он восемь лет живет в Финляндии. Днем он уже стоял один с этим плакатом у границы. „Это моя личная акция была, - сказал он RusDelfi. - Для меня это скорее способ личной терапии и принятия реальности. Когда не веришь во что-то, но все говорят, что это точно случилось. Ты ничего не можешь сделать, чтобы помочь, но хотя бы для себя что-то“. Ротц, когда услышал новость о Навальном, пошел гулять в сторону границы с Россией, его остановила погранслужба, проверила документы. „Потом я подумал, что надо что-то сделать, - сказал Павел. - Поехал и взял простыню, купил черный скотч и сделал плакат“. Павел рассказал, что в Финляндии в день смерти Навального шли акции, как только он услышал, что и в Нарве появилась такая инициатива, он присоединился. „Это важный рубикон, шок, сравнимый с 24 февраля, - продолжил Павел. - Все сегодня говорят примерно такую фразу: „Казалось, что когда он один раз умер, второй раз не может умереть“, я примерно также подумал. Всем понятно, что он был в руках российской власти, но из-за того, что пока ничего не происходило, было ощущение, что уже и не будет ничего страшного. Но это произошло. Сложно принять“.