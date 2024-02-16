Джо Байден заявил, в убийстве Навального виновен Путин

Он добавил, что Путин «готов убивать не только граждан других стран, но и своих граждан».

Байден заявил, что одновременно «не удивлен и возмущен» новостью о смерти Навального. Он отметил, что Навальный мужественно противостоял насилию со стороны российских властей, за что был отравлен в тюрьму и отравлен, но даже это его не остановил.

Президент США отметил храбрость Навального, который после отравления мог бы остаться жить за границей, но все равно вернулся в Россию.

Он также выразил соболезнования семье политика. «Его мужество не будет забыто», — добавил Байден.