За рубежом
16.02.2024, 21:56

Российская оппозиция лишилась лидера. Кем был Алексей Навальный и что может означать его убийство

 
Лев Кадик
Женщина показывает плакат с надписью "Убийцы" в окна российского посольства, 16.02.2024
Женщина показывает плакат с надписью "Убийцы" в окна российского посольства, 16.02.2024
ФОТО: Rauno Volmar | Delfi Meedia

Навальный был идеальным оппозиционным кандидатом на пост президента России. Его имидж и его послание апеллировали ко всем секторам российского общества.

Смерть Алексея Навального была неожиданным ожидаемым событием. Он был единственным лево-либеральным политиком, широко известным всем россиянам. Все остальные политические фигуры в рядах российской оппозиции и близко не располагали такой популярностью, как он. Их аудитория была ограничена в первую очередь средним классом. Никто, кроме Алексея Навального не обращался ко всей стране и не имел такого признания.

Навальный был идеальным оппозиционным кандидатом на пост президента России. Его имидж и его послание апеллировали ко всем секторам российского общества.

RusDelfi
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