16.02.2024, 21:56
Российская оппозиция лишилась лидера. Кем был Алексей Навальный и что может означать его убийство
ФОТО: | Delfi Meedia
Навальный был идеальным оппозиционным кандидатом на пост президента России. Его имидж и его послание апеллировали ко всем секторам российского общества.
Смерть Алексея Навального была неожиданным ожидаемым событием. Он был единственным лево-либеральным политиком, широко известным всем россиянам. Все остальные политические фигуры в рядах российской оппозиции и близко не располагали такой популярностью, как он. Их аудитория была ограничена в первую очередь средним классом. Никто, кроме Алексея Навального не обращался ко всей стране и не имел такого признания.