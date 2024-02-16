Российская оппозиция лишилась лидера. Кем был Алексей Навальный и что может означать его убийство

Смерть Алексея Навального была неожиданным ожидаемым событием. Он был единственным лево-либеральным политиком, широко известным всем россиянам. Все остальные политические фигуры в рядах российской оппозиции и близко не располагали такой популярностью, как он. Их аудитория была ограничена в первую очередь средним классом. Никто, кроме Алексея Навального не обращался ко всей стране и не имел такого признания.