Умер известный фотограф из Пскова Дмитрий Марков

Марков переехал в Порховский район Псковской области из Подмосковья в 2005 году как волонтер, сотрудничал со многими федеральными медиа. В 2016 году стал первым российским участником и одним из 15 фотографов из 15 стран, которые участвовали в рекламной кампании iPhone 7 „Apple’s Taken on the iPhone“.