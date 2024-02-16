16.02.2024, 19:43
Умер известный фотограф из Пскова Дмитрий Марков
ФОТО: Screenshot YouTube
Известный псковский фотограф Дмитрий Марков умер на 42-м году: об этом в телеграме сообщили его друзья, пишет „Псковская губерния“.
Марков переехал в Порховский район Псковской области из Подмосковья в 2005 году как волонтер, сотрудничал со многими федеральными медиа. В 2016 году стал первым российским участником и одним из 15 фотографов из 15 стран, которые участвовали в рекламной кампании iPhone 7 „Apple’s Taken on the iPhone“.
Дмитрий Марков родился в 1982 году в подмосковном Пушкино. Прежде всего он известен своими снимками российской провинции.
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