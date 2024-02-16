Следователя пограничной службы Финляндии подозревают в получении крупной взятки и утечке секретной информации

Согласно информации Yle, против следователя Пограничной службы были выдвинуты обвинения в серьезных преступлениях, связанных с исполнением служебных обязанностей. Речь идет о подозрениях в утечке конфиденциальной информации за пределы Пограничной службы.

Пограничника, родившегося в 1974 году, обвиняют, среди прочего, в получении крупной взятки, тяжком служебном преступлении и разглашении служебной тайны.

Из общедоступных документов, которые оказались в распоряжении Yle, стало известно, что пограничника отстранили от службы в марте 2022 года, а позже уволили в ходе предварительного расследования. Мужчина служил в воинской должности Пограничной службы с 1995 года.

Мужчину уволили со службы еще во время предварительного расследования, поскольку, по мнению Пограничной службы, его должностные обязанности требовали особого доверия.

Мужчина входил в подразделение, которое занималось расследованием особо опасных преступлений.

Предварительное расследование по подозрениям в преступлениях проводила Центральная криминальная полиция.

Обвинения также выдвинуты против мужчины, ранее осужденного за преступления

Также были выдвинуты обвинения против мужчины 1976 года рождения. Ранее в 2010-2020-х годах он уже был обвинен по крайней мере в экономических преступлениях и тяжком наркотическом преступлении.

Теперь его обвиняют, среди прочего, в даче крупной взятки.

В деле также выдвинуты обвинения в подстрекательстве к нарушению служебной тайны и тяжком служебном преступлении, а также в тяжком преступлении, связанном с огнестрельным оружием, и в употреблении наркотиков.

Все подозреваемые преступления, кроме употребления наркотиков, относятся к 2020 году.Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.