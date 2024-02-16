Следователя пограничной службы Финляндии подозревают в получении крупной взятки и утечке секретной информации
Пограничник, подозреваемый в преступлениях, имеет десятилетний опыт работы. На своем посту он расследовал серьезные преступления, находящиеся в зоне ответственности Пограничной службы, пишет Yle.fi.
Согласно информации Yle, против следователя Пограничной службы были выдвинуты обвинения в серьезных преступлениях, связанных с исполнением служебных обязанностей. Речь идет о подозрениях в утечке конфиденциальной информации за пределы Пограничной службы.
Пограничника, родившегося в 1974 году, обвиняют, среди прочего, в получении крупной взятки, тяжком служебном преступлении и разглашении служебной тайны.
Из общедоступных документов, которые оказались в распоряжении Yle, стало известно, что пограничника отстранили от службы в марте 2022 года, а позже уволили в ходе предварительного расследования. Мужчина служил в воинской должности Пограничной службы с 1995 года.
Мужчину уволили со службы еще во время предварительного расследования, поскольку, по мнению Пограничной службы, его должностные обязанности требовали особого доверия.
Мужчина входил в подразделение, которое занималось расследованием особо опасных преступлений.
Предварительное расследование по подозрениям в преступлениях проводила Центральная криминальная полиция.
Обвинения также выдвинуты против мужчины, ранее осужденного за преступления
Также были выдвинуты обвинения против мужчины 1976 года рождения. Ранее в 2010-2020-х годах он уже был обвинен по крайней мере в экономических преступлениях и тяжком наркотическом преступлении.
Теперь его обвиняют, среди прочего, в даче крупной взятки.
В деле также выдвинуты обвинения в подстрекательстве к нарушению служебной тайны и тяжком служебном преступлении, а также в тяжком преступлении, связанном с огнестрельным оружием, и в употреблении наркотиков.
Все подозреваемые преступления, кроме употребления наркотиков, относятся к 2020 году.Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.