МНЕНИЕ | Гарри Каспаров: „Навального убили за то, что он разоблачил Путина и его мафию“

Путин попытался и не смог убить Навального быстро и тайно с помощью яда, а теперь он убил его медленно и публично в тюрьме. Навального убили за то, что он разоблачил Путина и его мафию, показал, какие они жулики и воры. Мои мысли – с женой и детьми этого мужественного человека. Вне всякого сомнения, Путин – убийца Навального, но есть и вина, которую придется разделить. Во-первых, россиянам, которые не смогли сравниться с Алексеем в мужестве, чтобы положить конец путинской диктатуре и войне. Некоторые из нас пытались, и он маршировал с нами на митингах в количестве, которое сейчас кажется фантастикой. Но этого было недостаточно. Мой гнев и вечное презрение к западным политикам, которые отнеслись к отравлению и тюремному заключению Навального как к очередному пункту переговоров с Путиным, как и к убийству другого моего друга, Бориса Немцова. Одни разговоры, никаких действий, и еще больше крови на их руках.