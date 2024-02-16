16.02.2024, 21:15
Прокуратура прекратила следствие по делу о смерти новорожденного. Почему?
Семья: „Нужно было звонить в полицию прямо из больницы“
ФОТО: | Delfi Meedia
Пыхьяская окружная прокуратура закрыла уголовное дело, в рамках которого акушерку Ида-Таллиннской центральной больницы подозревали в причинении смерти младенцу по неосторожности.
Eesti Ekspress рассказывал, что в августе 2019 года новорожденный мальчик умер через полтора дня после рождения. Экспертная комиссия по качеству услуг здравоохранения (TKE) сочла, что к удушью привел неудовлетворительный надзор, вызванный недостатками в организации работы Ида-Таллиннской центральной больницы — за новорожденным недостаточно тщательно следили.