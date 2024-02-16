Прокуратура прекратила следствие по делу о смерти новорожденного. Почему?

ПРОКУРАТУРА КРИТИКУЕТ БОЛЬНИЦУ: С точки зрения прокуратуры, особенно бросается в глаза решение акушерки не следить за тем, как мать новорожденных близнецов, которая после операции находилась под воздействием обезболивающих, кормит детей.

ФОТО: Andres Putting | Delfi Meedia