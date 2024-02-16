Эстонский Экспресс
16.02.2024, 21:15

Прокуратура прекратила следствие по делу о смерти новорожденного. Почему?

 
Семья: „Нужно было звонить в полицию прямо из больницы“
ПРОКУРАТУРА КРИТИКУЕТ БОЛЬНИЦУ: С точки зрения прокуратуры, особенно бросается в глаза решение акушерки не следить за тем, как мать новорожденных близнецов, которая после операции находилась под воздействием обезболивающих, кормит детей.
ПРОКУРАТУРА КРИТИКУЕТ БОЛЬНИЦУ: С точки зрения прокуратуры, особенно бросается в глаза решение акушерки не следить за тем, как мать новорожденных близнецов, которая после операции находилась под воздействием обезболивающих, кормит детей.
ФОТО: Andres Putting | Delfi Meedia

Пыхьяская окружная прокуратура закрыла уголовное дело, в рамках которого акушерку Ида-Таллиннской центральной больницы подозревали в причинении смерти младенцу по неосторожности.

Eesti Ekspress рассказывал, что в августе 2019 года новорожденный мальчик умер через полтора дня после рождения. Экспертная комиссия по качеству услуг здравоохранения (TKE) сочла, что к удушью привел неудовлетворительный надзор, вызванный недостатками в организации работы Ида-Таллиннской центральной больницы — за новорожденным недостаточно тщательно следили.

Однако полиция в ходе расследования не смогла установить точную причину смерти младенца, и прокуратура закрыла расследование. „В такой ситуации невозможно выяснить, могла ли возможная халатность акушерки стать причиной смерти“, - пояснила окружной прокурор Энели Лауритс.

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