Около 80 сотрудников Солдинаской школы в Нарве скоро могут остаться без работы(11)
Руководство Нарвской Солдинаской школы уведомило Кассу по безработице о предстоящем в ближайшее время прекращении трудовых договоров с 81 сотрудником школы, среди которых 57 педагогов, пишет RusERR.
Руководитель отделения Кассы по безработице в Ида-Вирумаа Аннеки Теэлахк сказала информационному порталу, что ведомство в курсе ситуации, но это решение может еще измениться.
„Касса по безработице уже встречалась с учителями, проведя для них первое мероприятие. Если они обратятся к нам, то мы будем работать с каждым индивидуально“, - отметила Теэлахк.
По данным властей Нарвы, из 57 сокращаемых учителей этой школы 27 не соответствуют новым квалификационным требованиям, которые вступят в силу с 1 августа это года, и окажутся безработными.
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