Около 80 сотрудников Солдинаской школы в Нарве скоро могут остаться без работы

Руководитель отделения Кассы по безработице в Ида-Вирумаа Аннеки Теэлахк сказала информационному порталу, что ведомство в курсе ситуации, но это решение может еще измениться.

„Касса по безработице уже встречалась с учителями, проведя для них первое мероприятие. Если они обратятся к нам, то мы будем работать с каждым индивидуально“, - отметила Теэлахк.

По данным властей Нарвы, из 57 сокращаемых учителей этой школы 27 не соответствуют новым квалификационным требованиям, которые вступят в силу с 1 августа это года, и окажутся безработными.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.