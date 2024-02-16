ПОДКАСТ | Навального убил кремлевский режим и лично Путин

- Для меня это трагедия и шок, - признался Илья Бер. - Шок не в том смысле, что это было трудно предположить. Наоборот, это очень логично было предположить. Можно было задавать вопросы, почему это не произошло раньше. Для меня это эмоциональный шок, я с Алексеем был знаком довольно шапочно, но по крайней мере был знаком.

- Я не могу сказать, что это политически что-то меняет или мне понятно, что это может поменять. К сожалению, нет, я этого не вижу. Не вижу механизмов. А по-человечески - это горе, - добавил Бер.

- Завтра, наверное, в политической ситуации в России это ничего не изменит, - согласился с коллегой Станислав Мереминский. - Было немало поводов за последние годы не менее трагических, чем этот, и не выходил на улицу миллион россиян. И даже когда выходили сотни тысяч, это ничего коренным образом в стране не меняло.

- Особенность политического режима в России в, том, что он в значительной степени персонализирован. Его цель - сохранение власти Путина, - добавил Мереминский. - Можно вспомнить, что почти 9 лет назад был убит Борис Немцов. Там это было очевидное убийство, которое невозможно было отрицать. Здесь власти будут говорить о естественных причинах. Но Навального держали в условиях постоянных штрафных изоляторов, в условиях, которые никак не способствуют сохранению здоровья.

- Так что прямо сейчас натурально или вот так косвенно его всё равно убили. Убил его российский режим, и очевидно, что Путин. - подытожил подкаст Илья Бер.