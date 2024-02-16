„Россия должна ответить на серьезные вопросы“. Как отреагировали на смерть Навального в Европе и Америке?
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что все факты, касающиеся смерти Навального, должны быть установлены, а „Россия должна ответить на серьезные вопросы“. Его комментарий опубликовал Sky News.
Столтенберг добавил, что он „глубоко опечален и обеспокоен“ смертью политика. „Алексей Навальный был сильным голосом свободы и демократии в течение многих лет. НАТО и его союзники призывали к его немедленному освобождению“, — сказал Столтенберг.
Столтенберг добавил, что он „глубоко опечален и обеспокоен“ смертью политика. „Алексей Навальный был сильным голосом свободы и демократии в течение многих лет. НАТО и его союзники призывали к его немедленному освобождению“, — сказал Столтенберг.
„ЕС возлагает на российский режим единоличную ответственность за эту трагическую смерть“
Председатель Европейского совета Шарль Мишель заявил, что ответственность за смерть политика Алексея Навального лежит на руководстве РФ.
„Алексей Навальный боролся за ценности свободы и демократии. Ради своих идеалов он принес высшую жертву. ЕС возлагает на российский режим единоличную ответственность за эту трагическую смерть. Я выражаю глубочайшие соболезнования его семье. И тем, кто борется за демократию по всему миру в самых мрачных условиях. Борцы умирают. Но борьба за свободу никогда не заканчивается“, — написал Мишель в соцсети Х.
Президент Латвии Эдгар Ринкевич первым из глав иностранных государств прокомментировал смерть Алексея Навального
Латвийский президент возложил ответственность за смерть Навального на российский режим. Об этом Ринкевичс написал в Twitter (X), сообщает „Европейская правда“.
„Что бы вы ни думали об Алексее Навальном как политике, он был жестоко убит Кремлем. Это факт, и это то, что нужно знать об истинной природе нынешнего российского режима“, – написал он.
„Алексей Навальный заплатил своей жизнью за сопротивление системе угнетения“. МИД Франции — о смерти Навального
„Алексей Навальный заплатил своей жизнью за сопротивление системе угнетения. Его смерть в исправительной колонии возвращает нас к реалиям режима Владимира Путина. Франция выражает соболезнования родным и близким Алексея Навального, а также народу России“, — говорится в заявлении министра иностранных дел Франции Стефана Сежурне.
Президент Франции Эммануэль Макрон тоже прокомментировал трагические события. „В сегодняшней России свободных духом отправляют в Гулаг и приговаривают к смерти. (Я чувствую) Гнев и возмущение. Я отдаю дань памяти Алексею Навальному, его самоотверженности, его мужеству. Мои мысли с его семьей, любимыми и российским народом“.
Реакция американских официальных лиц
Госсекретарь Энтони Блинкен: „Прежде всего, если эти сообщения достоверны, мы соболезнуем его жене и семье. Помимо этого, его смерть в российской тюрьме, а также зацикленность и страх одного человека только подчеркивают слабость и гниль в сердце системы, которую построил Путин. Россия несет за это ответственность. Мы будем обсуждать это со многими другими странами, обеспокоенными судьбой Алексея Навального, особенно если эти сообщения окажутся правдой“.
Джейк Салливан, советник Белого дома по национальной безопасности: „Если это подтвердится, то это ужасная трагедия. И учитывая долгую и грязную историю российского правительства, когда оно причиняло вред своим противникам, это поднимает реальные и очевидные вопросы о том, что именно произошло“.
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