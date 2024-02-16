„Россия должна ответить на серьезные вопросы“. Как отреагировали на смерть Навального в Европе и Америке?

Столтенберг добавил, что он „глубоко опечален и обеспокоен“ смертью политика. „Алексей Навальный был сильным голосом свободы и демократии в течение многих лет. НАТО и его союзники призывали к его немедленному освобождению“, — сказал Столтенберг.

Столтенберг добавил, что он „глубоко опечален и обеспокоен“ смертью политика. „Алексей Навальный был сильным голосом свободы и демократии в течение многих лет. НАТО и его союзники призывали к его немедленному освобождению“, — сказал Столтенберг.

„ЕС возлагает на российский режим единоличную ответственность за эту трагическую смерть“

Председатель Европейского совета Шарль Мишель заявил, что ответственность за смерть политика Алексея Навального лежит на руководстве РФ.

„Алексей Навальный боролся за ценности свободы и демократии. Ради своих идеалов он принес высшую жертву. ЕС возлагает на российский режим единоличную ответственность за эту трагическую смерть. Я выражаю глубочайшие соболезнования его семье. И тем, кто борется за демократию по всему миру в самых мрачных условиях. Борцы умирают. Но борьба за свободу никогда не заканчивается“, — написал Мишель в соцсети Х.

Президент Латвии Эдгар Ринкевич первым из глав иностранных государств прокомментировал смерть Алексея Навального

Латвийский президент возложил ответственность за смерть Навального на российский режим. Об этом Ринкевичс написал в Twitter (X), сообщает „Европейская правда“.

„Что бы вы ни думали об Алексее Навальном как политике, он был жестоко убит Кремлем. Это факт, и это то, что нужно знать об истинной природе нынешнего российского режима“, – написал он.

„Алексей Навальный заплатил своей жизнью за сопротивление системе угнетения“. МИД Франции — о смерти Навального