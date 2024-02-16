„Я просто плачу„ и „Земля стекловатой“: как российские политики и журналисты отреагировали на смерть Навального?

Реакция пресс-секретаря Алексея Навального Киры Ярмыш на шокирующие новости была сдержанной:„ФСИН по Ямало-Ненецкому округу распространяет новость о смерти Алексея Навального в ИК-3. Никаких подтверждений этого у нас пока нет. Адвокат Алексея сейчас вылетает в Харп. Как только у нас будет какая-то информация, мы ее сообщим“

„Тепленькая пошла по буржуйским сми. Я ждала, кто первый заявит ’политикал ассассинейшн’. Гардиан вроде первый. Но оскар все равно отправляется в Латвию - их презик объявил аж ’бруталли мердерд’. Не буду даже начинать им объяснять, что его все давно забыли, что убивать его не было никакого смысла, тем более - перед выборами, что это выгодно как раз совершенно противоположным силам. Чего об’яснять-то, когда они и так все это прекрасно знают.

„Редакция моего штаба связалась с обоими ведомствами — в первом ответили, что „информация перепроверяется“, во втором после вопроса замолчали, а чуть позже повесили трубку. Адвокаты и сторонники Алексея пока не сообщают никакой дополнительной информации. Знаем только, что адвокат вылетел в Харп, где находится колония. Мы ждем подтвержденной информации. Я молюсь, чтобы информация оказалось неправдой. Алексей — один из самых талантливых и смелых людей в России, которых я знал“.

„Во время интервью нашего журналиста с экс-претендентом в кандидаты в президенты России Борисом Надеждиным пришла новость о смерти Алексея Навального. «Это шок. Это ужасно. Соболезнования Юлии и детям. У меня нет слов. Я просто плачу», — сказал политик. После этого Борис Надеждин попросил перенести разговор - пишет издание".

Алексей Венедиктов

Бывший главный редактор „Эха Москвы“ Алексей Венедиктов прокомментировал сообщение о смерти Алексея Навального в своем телеграм-канале.

„Это чудовищная катастрофа для семьи Алексея Навального, это чудовищная потеря для соратников Алексея, для тех, кто его знал и для тех, кто в него верил. Это, на мой взгляд, и чудовищная потеря для всей России, потому что Алексей представлял конкурентный, иной путь для нашей общей страны. Нам всем, кто поддерживал его и кто не поддерживал его, будет не хватать Алексея Навального“.

Совет Федерации РФ

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что „у России не было никакого смысла“ вредить здоровью Навального. „Я думаю, что Запад в любом случае воспользуется любой ситуацией, мы к этому привыкли, но пусть это останется на их совести. Во всяком случае, у России не было никакого смысла как-то вредить здоровью Навального, абсолютно никакого. Человек отбывал срок, который еще предстояло сидеть несколько лет. Я думаю, что несчастный случай, такое бывает“, — сказал сенатор радиостанции „Говорит Москва“.

Дмитрий Муратов

Нобелевский лауреат и бывший главред „Новой газеты“ Муратов: „Уверен, что тромб (если это был он) — прямое следствие 27-го по счету срока в ШИЗО. Что такое ШИЗО — это неподвижность, малокалорийная еда, нехватка воздуха, постоянный холод. Алексея Навального три года подвергали мукам и пыткам. Как сказал мне врач Навального: тело такого выдержать не может. К сроку Алексея Навального добавили убийство. <…> У всех сотрудников медицинской службы, которые работают в колонии, обязательно должны быть видеорегистраторы. Мы будем требовать предоставления записей: когда приехали медики, как оказывалась помощь, были ли использованы все возможности для спасения“.

Правозащитница Ева Меркачева