„Я просто плачу„ и „Земля стекловатой“: как российские политики и журналисты отреагировали на смерть Навального?
О том, что российский политик Алексей Навальный умер в исправительной колонии № 3 в Ямало-Ненецком автономном округе сообщил сегодня УФСИН ЯНАО. Как отреагировали на эту новость его соратники и противники?
Борис Надеждин
Издание Зеркало сообщило, что Борис Надеждин прервал интервью из-за новости о смерти политика.
„Во время интервью нашего журналиста с экс-претендентом в кандидаты в президенты России Борисом Надеждиным пришла новость о смерти Алексея Навального. «Это шок. Это ужасно. Соболезнования Юлии и детям. У меня нет слов. Я просто плачу», — сказал политик. После этого Борис Надеждин попросил перенести разговор - пишет издание".
Позже Надеждин опубликовал в своем телеграм-канале пост, посвязенный политику.
„Редакция моего штаба связалась с обоими ведомствами — в первом ответили, что „информация перепроверяется“, во втором после вопроса замолчали, а чуть позже повесили трубку. Адвокаты и сторонники Алексея пока не сообщают никакой дополнительной информации. Знаем только, что адвокат вылетел в Харп, где находится колония. Мы ждем подтвержденной информации. Я молюсь, чтобы информация оказалось неправдой. Алексей — один из самых талантливых и смелых людей в России, которых я знал“.
Маргарита Симоньян
Глава пропагандистского информационного телеканала „Россия сегодня“ Маргарита Симоньян сожалений по поводу смерти политика не высказала.
„Тепленькая пошла по буржуйским сми. Я ждала, кто первый заявит ’политикал ассассинейшн’. Гардиан вроде первый. Но оскар все равно отправляется в Латвию - их презик объявил аж ’бруталли мердерд’. Не буду даже начинать им объяснять, что его все давно забыли, что убивать его не было никакого смысла, тем более - перед выборами, что это выгодно как раз совершенно противоположным силам. Чего об’яснять-то, когда они и так все это прекрасно знают.
Мне уже позвонили человек пять жертв заказных ’расследований’ усопшего с одним текстом: ’Земля стекловатой’“.
Кира Ярмыш
Реакция пресс-секретаря Алексея Навального Киры Ярмыш на шокирующие новости была сдержанной:„ФСИН по Ямало-Ненецкому округу распространяет новость о смерти Алексея Навального в ИК-3. Никаких подтверждений этого у нас пока нет. Адвокат Алексея сейчас вылетает в Харп. Как только у нас будет какая-то информация, мы ее сообщим“
Алексей Венедиктов
Бывший главный редактор „Эха Москвы“ Алексей Венедиктов прокомментировал сообщение о смерти Алексея Навального в своем телеграм-канале.
„Это чудовищная катастрофа для семьи Алексея Навального, это чудовищная потеря для соратников Алексея, для тех, кто его знал и для тех, кто в него верил. Это, на мой взгляд, и чудовищная потеря для всей России, потому что Алексей представлял конкурентный, иной путь для нашей общей страны. Нам всем, кто поддерживал его и кто не поддерживал его, будет не хватать Алексея Навального“.
Совет Федерации РФ
Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что „у России не было никакого смысла“ вредить здоровью Навального. „Я думаю, что Запад в любом случае воспользуется любой ситуацией, мы к этому привыкли, но пусть это останется на их совести. Во всяком случае, у России не было никакого смысла как-то вредить здоровью Навального, абсолютно никакого. Человек отбывал срок, который еще предстояло сидеть несколько лет. Я думаю, что несчастный случай, такое бывает“, — сказал сенатор радиостанции „Говорит Москва“.
Дмитрий Муратов
Нобелевский лауреат и бывший главред „Новой газеты“ Муратов: „Уверен, что тромб (если это был он) — прямое следствие 27-го по счету срока в ШИЗО. Что такое ШИЗО — это неподвижность, малокалорийная еда, нехватка воздуха, постоянный холод. Алексея Навального три года подвергали мукам и пыткам. Как сказал мне врач Навального: тело такого выдержать не может. К сроку Алексея Навального добавили убийство. <…> У всех сотрудников медицинской службы, которые работают в колонии, обязательно должны быть видеорегистраторы. Мы будем требовать предоставления записей: когда приехали медики, как оказывалась помощь, были ли использованы все возможности для спасения“.
Правозащитница Ева Меркачева
Член СПЧ, правозащитница Ева Меркачева: „К этому однозначно могло привести бесконечное хождение в ШИЗО“ „Я считаю, что это могло привести однозначно бесконечное хождение в ШИЗО. То есть вот он был где раз, второй, третий, и счет нахождения в ШИЗО пошел просто на десятки уже. ШИЗО — это очень тяжелые условия содержания <…> Человек там чаще всего мерзнет, чаще всего голодает, по сути. Именно поэтому установлены жесткие требования, что нельзя назначать его больше определенного количества суток. Но не было ограничений по количеству самих помещений в ШИЗО. То есть заканчивается один срок, человек помещают в отряд, тут же его вызывают на новую комиссию, говорят, что у него новое нарушение, и в этот же день отправляют снова в ШИЗО. Вот это чудовищно, понимаете?“ - сказала Меркачева
Светлана Тихановская
Белорусский политик и экс-кандидат в президенты Белоруссии также отреагирована на печальные новости. „Сегодня в сети появились новости о смерти Алексея Навального в российской колонии. Эта смерть — очередное доказательство, что для диктаторов человеческая жизнь не имеет никакой ценности. Режим Путина, как и режим Лукашенко, в стремлении сохранить власть избавляется от оппонентов любыми способами. В Беларуси прямо сейчас десятки политзаключенных находятся в режиме инкоммуникадо — жизни Николая Статкевича, Маши Колесниковой, моего мужа Сергея и других сейчас находятся под прямой угрозой. Витольд Ашурок, Вадим Храсько, Алесь Пушкин, Николай Климович уже умерли в заключении. А еще сотни людей содержатся в нечеловеческих условиях и без всякой помощи. Алексея, как и многих беларусских политзаключенных, неоднократно отправляли в ШИЗО. В феврале это сделали в 27-й раз. Мы все видели на фото, как такие условия содержания отразились на его состоянии. Именно поэтому у меня нет сомнений в том, что Навального целенаправленно убил путинский режим. Я прекрасно понимаю, как от этой новости сжимается сердце всех, чьи близкие сейчас находятся в тюрьме. Юлия Навальная и их с Алексеем дети сегодня получили самую страшную новость, которой мы боимся получить о тысячах наших любимых. Я выражаю искренние соболезнования семье, близким и коллегам Алексея Навального. Мое сердце сегодня с вами.“
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