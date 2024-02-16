16.02.2024, 17:38
Российский социолог Игорь Эйдман: весьма вероятно, что убийство Навального связано с президентскими выборами в марте
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„В случае с Путиным нельзя даже исключать, что в начале этой недели он вспомнил, что Навальный еще где-то сидит, и приказал убить его, просто потому что он этого хотел“, — рассказал в интервью Delfi российский социолог Игорь Эйдман.
Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) Ямало-Ненецкого автономного округа сообщила о смерти оппозиционного политика Алексея Навального. По данным, опубликованным „Интерфаксом“, 16 февраля Навальному стало плохо после прогулки, он практически сразу потерял сознание.