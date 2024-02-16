За рубежом
16.02.2024, 17:38

Российский социолог Игорь Эйдман: весьма вероятно, что убийство Навального связано с президентскими выборами в марте

 
Полиция задерживает Алексея Навального
Полиция задерживает Алексея Навального
ФОТО: Maxim Shemetov | Scanpix

„В случае с Путиным нельзя даже исключать, что в начале этой недели он вспомнил, что Навальный еще где-то сидит, и приказал убить его, просто потому что он этого хотел“, — рассказал в интервью Delfi российский социолог Игорь Эйдман.

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) Ямало-Ненецкого автономного округа сообщила о смерти оппозиционного политика Алексея Навального. По данным, опубликованным „Интерфаксом“, 16 февраля Навальному стало плохо после прогулки, он практически сразу потерял сознание.

Почти последние десять лет - после убийства Бориса Немцова - Алексей Навальный был главной оппозиционной фигурой в России. Власти преследовали его, пытались отравить, запугать и заставить покинуть страну. Но он продолжал свою деятельность. Поначалу Кремль пытался публично игнорировать действия Навального и его соратников. Россия Владимира Путина даже никогда не называла лидера российской оппозиции по имени, вместо этого говоря, „этот человек“ или „этот гражданин“.

RusDelfi
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