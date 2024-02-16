Российский социолог Игорь Эйдман: весьма вероятно, что убийство Навального связано с президентскими выборами в марте

Почти последние десять лет - после убийства Бориса Немцова - Алексей Навальный был главной оппозиционной фигурой в России. Власти преследовали его, пытались отравить, запугать и заставить покинуть страну. Но он продолжал свою деятельность. Поначалу Кремль пытался публично игнорировать действия Навального и его соратников. Россия Владимира Путина даже никогда не называла лидера российской оппозиции по имени, вместо этого говоря, „этот человек“ или „этот гражданин“.