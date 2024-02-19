МНЕНИЕ | Вероника Мерикюлль: найдутся „эстонцы“, которые не могут или не хотят даже здороваться на госязыке

Как мы должны вести себя в ситуации, когда человек прожил в Эстонии десятки лет, но не может даже поздороваться на государственном языке? Означает ли это, что у человека нет желания когда-либо выучить эстонский язык или стать частью эстонской культуры? Действительно ли мы хотим, чтобы такие люди жили в нашей стране?