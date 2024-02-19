Мнение
19.02.2024, 20:47

МНЕНИЕ | Вероника Мерикюлль: найдутся „эстонцы“, которые не могут или не хотят даже здороваться на госязыке

 
Хочешь жить в Эстонии - говори на эстонском языке
Eesti-Vene keeleõpe
Eesti-Vene keeleõpe
ФОТО: Argo Ingver | Delfi Meedia

Если в некоторых странах есть несколько государственных языков, то в Эстонии только один. Однако здесь живут тысячи „эстонцев“, которые не знают и не хотят сказать по-эстонски ни слова .

Как мы должны вести себя в ситуации, когда человек прожил в Эстонии десятки лет, но не может даже поздороваться на государственном языке? Означает ли это, что у человека нет желания когда-либо выучить эстонский язык или стать частью эстонской культуры? Действительно ли мы хотим, чтобы такие люди жили в нашей стране?

Много вопросов, мало ответом. Латыши, например, не хотят, и с прошлого года при продлении вида на жительство действует условие о том, что люди должны сдать экзамен по латышскому языку на уровень А2. Это уровень, который включает в себя только простые повседневные выражения.

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