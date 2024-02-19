19.02.2024, 20:47
МНЕНИЕ | Вероника Мерикюлль: найдутся „эстонцы“, которые не могут или не хотят даже здороваться на госязыке
Хочешь жить в Эстонии - говори на эстонском языке
ФОТО: | Delfi Meedia
Если в некоторых странах есть несколько государственных языков, то в Эстонии только один. Однако здесь живут тысячи „эстонцев“, которые не знают и не хотят сказать по-эстонски ни слова .
Как мы должны вести себя в ситуации, когда человек прожил в Эстонии десятки лет, но не может даже поздороваться на государственном языке? Означает ли это, что у человека нет желания когда-либо выучить эстонский язык или стать частью эстонской культуры? Действительно ли мы хотим, чтобы такие люди жили в нашей стране?