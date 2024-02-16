Зеленский наградил орденом советников Кариса и Каллас

Советник президента Эстонии по вопросам внешней политики Селия Кунингас-Саагпакк награждена орденом второй степени.

Орден второй степени получила и советник премьер-министра ЭР Лийс Липре-Ярма.

Решение о получении награды Кунингас-Саагпак было принято еще в сентябре прошлого года, Липре-Ярма – в декабре прошлого года. Их 21 февраля вручит посол Украины в Эстонии Максим Кононенко на торжественной церемонии в Таллинне.

Зеленский решил выразить признательность Кунингас-Саагпакк и Липре-Ярма за значительный личный вклад в укрепление сотрудничества между странами, поддержку национального суверенитета и территориальной целостности Украины, а также продвижение украинского государства во всем мире.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.