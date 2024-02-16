За рубежом
16.02.2024, 14:16

Зеленский наградил орденом советников Кариса и Каллас

 
ФОТО: Kiur Kaasik | Delfi Meedia

Президент Украины Владимир Зеленский наградил знаком отличия одного советника президента Эстонской Республики и одного советника премьер-министра Эстонии.

Советник президента Эстонии по вопросам внешней политики Селия Кунингас-Саагпакк награждена орденом второй степени.

Селия Кунингас-Саагпакк справа.

Орден второй степени получила и советник премьер-министра ЭР Лийс Липре-Ярма.

Лийс Липре-Ярма справа.

Решение о получении награды Кунингас-Саагпак было принято еще в сентябре прошлого года, Липре-Ярма – в декабре прошлого года. Их 21 февраля вручит посол Украины в Эстонии Максим Кононенко на торжественной церемонии в Таллинне.

Зеленский решил выразить признательность Кунингас-Саагпакк и Липре-Ярма за значительный личный вклад в укрепление сотрудничества между странами, поддержку национального суверенитета и территориальной целостности Украины, а также продвижение украинского государства во всем мире.

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