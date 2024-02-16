МНЕНИЕ | Юферева-Скуратовски: что Европа может противопоставить кремлевской машине пропаганды?

Традиционно независимости и свободе прессы может угрожать финансовое давление. Проще говоря, тот, кто платит, заказывает музыку. Поэтому для демократических стран очень важно, чтобы источники финансирования были бы прозрачными, а общественно-правовые каналы, финансируемые государством, предоставляли бы объективную информацию. Например, сложная ситуация со свободой прессы в Венгрии, которую невозможно назвать либеральной – она по сути представляет деструктивную пропаганду и вбросы дезинформации.

Более того, эти разрозненные исследования не позволяют проанализировать, почему, например, люди в какой-то момент перестали смотреть телевизор, а переключились на социальные сети и стали доверять тем каналам, которым в целом доверять нельзя. Ведь если мы говорим о традиционной журналистике, то журналисты в своей работе стараются следовать принципам свободной и независимой журналистики, предоставлять проверенную информацию и, в конце концов, несут ответственность за свои публикации. Кстати, во всемирном рейтинге свободы прессы Эстония в 2023 году заняла высокую 8 позицию среди 180 стран.

В Эстонии регулярные исследования аудитории средств массовой информации, финансируемые государством, которые проводили ученые Тартуского университета, прекратились в 2017 году. Сейчас исследования проводятся частными социологическими компаниями по заказу различных организаций. То есть заказчик (например, определенный медиаканал или муниципалитет) сам определяет нужный ему фокус исследования, но для понимания целой картины того, из чего и почему складываются предпочтения аудитории, эти исследования не дают.

В Брюсселе на днях были представлены результаты исследования MEDIADELCOM, которые охватили СМИ в 14 странах ЕС. Ученые выявили проблемные места в журналистике, которые могут угрожать ее свободе и независимости, отметили, что правительства вспоминают о необходимости регулярных исследований в области СМИ лишь в моменты кризисов. Обсудили также и новые вызовы для ученых, которые связаны с исследованием аудитории социальных сетей.

Пропаганда и фейки против демократической прессы

А теперь добавилась еще одна проблема – традиционной журналистике стала серьезно угрожать индустрия фейкового и пропагандистского содержания, которая буквально заполонил социальные сети. Это произошло из-за того, что Россия запустила не только махину войны в Украине, но и массированную ретрансляцию кремлевских нарративов по всему миру с особенным акцентом в странах Европы, где проживают люди, говорящие на русском языке.

В результате часть европейской аудитории в целом и эстонской в частности переключилась на потребление информации, вернее, пропаганды, на различных платформах в социальных сетях (Фейсбук, ТикТок, Телеграм, Инстаграм). Шквал информации такого рода буквально заполонил платформы социальных сетей после того, как ряд стран Европы запретил трансляцию российских пропагандистских каналов в сетке своего вещания.

Помогают пропагандистам и некоторые местные лидеры общественного мнения и блогеры, повторяя, как заклинания, нарративы Кремля. Например, популярный в последнее время нарратив гласит, что санкции не приносят никакого вреда России, а ее экономика только растет. Это неправда, показатели российской экономики растут лишь потому, что огромные инвестиции государства вливаются в военно-промышленный комплекс.

Кто-то транслирует подобные нарративы сознательно, преследуя определенные политические цели. А кто-то потому, что предлагаемые акценты и установки полностью отвечают его собственным представлениям о войне в Украине. Дошло до того, что те люди, которые плотно подсели на иглу российской пропаганды, не доверяют тому, что транслируется по традиционным каналам СМИ. А это, конечно, тревожная ситуация для внутренней безопасности в стране.