МНЕНИЕ | Яна Тоом: „Цифровое государство – это мы!“

К несчастью для надеявшихся на заказы местных фирм, эстонское Министерство экономики и коммуникаций программу для цифрового государства уже разрабатывало – и к лету 2023 года приложение mRiik было, как говорят айтишники, стабилизировано, оно прошло альфа-тестирование и готово для широкого потребителя. Сообщается, что на него в сумме было затрачено 800 000 евро , из них денег эстонских налогоплательщиков – около 400 000 евро.

Понятно, что разработка такого «персонального государства» – это крупные госзаказы, на которые в числе прочих может претендовать и Nortal. Могут и другие крупные компании IT-сектора, скажем, Helmes. (Чей руководитель Яан Пиллесаар тоже пожертвовал Eesti 200 целых 40 000 евро – к слову.)

Как пишет Eesti Ekspress, уже много лет Прийт Аламяэ, глава IT-компании Nortal и один из основателей Eesti 200, жертвует этой партии крупные суммы. Причем хронологически периоды жертвования совпадают с периодами, когда Eesti 200 пропагандирует как свою идею «персонального государства» – в последние годы в формате единого цифрового решения, когда в одном приложении сведены все необходимые жителю Эстонии функции, от паспортных данных до регистрации к врачу. За всю историю Eesti 200 из кармана Аламяэ поступило более 20% всех пожертвований.

Нынешний скандал вокруг Eesti 200 не просто непригляден – он может нанести огромный урон репутации Эстонии и ее IT-сообщества. Конечно, у нас это не повод для чьей-либо отставки – раз уж Каю Каллас скандал с фирмой ее мужа не смог сковырнуть с премьерского насеста, чего ждать от простых министров. Что тоже весьма показательно.

«Государство – это я!» Нет, Людовик XIV на деле такого не говорил – фразу приписали ему после смерти историки. Но действовал Король-Солнце именно по этому принципу. Со сменой монархии на демократию разрыв между словами и делами стал особенно велик. Иной политик и ощущает, что государство – это он/она, но действует по завету классика: «Молчи, скрывайся и таи и чувства, и мечты свои – пускай в душевной глубине встают и заходят оне...» Только шила в мешке не утаишь, особенно если это мешок с государственными деньгами – в таких, к счастью, любят рыться журналисты.

«К несчастью» – потому что сделали mRiik в основном украинские разработчики. Изначально было решено взять за основу аналогичный украинский проект «Дiя», но его не стали тупо копировать – украинцам поставили задачу перекроить всё так, чтобы новый продукт вписывался в уже существующую в Эстонии цифровую экосистему. Хотя сегодня утверждается, что он в нее якобы не вписывался (или вписывался, но как-то не так, а как не так – министр Рийсало толком объяснить не может ), до лета 2023 года большие начальники – и вице-канцлер по дигитальному развитию Луукас Ильвес, и IT-министр Кристьян Ярван – проектом были довольны. В апреле 2023 года IT-министром стал Тийт Рийсало – и тоже до поры ничего против проекта вроде бы не имел.

В прошлом июне проект mRiik был представлен на инфочасе, где собрался эстонский IT-бизнес. И услышанное эстонскому IT-бизнесу не понравилось. Ну правда – как это может быть, чтобы наше, эстонское «персональное государство» создали украинцы? Что скажут люди о нашем IT? А деньги, деньги – почему они попали не в наши руки?..

Ну – не понравилось и не понравилось. Тут бы и сказке конец. Но реальность сделала крутой поворот – и уже готовую систему mRiik решили просто отменить. Кто решил – тут ясности нет: министр Тийт Рийсало кивает на RIA, Департамент государственной инфосистемы, а RIA утверждает , что решение было принято министерством.

Одна идея, одна партия, одна инфотехнология

Зачем нужно было похерить уже оплаченную и существующую mRiik? Ну, скажем, чтобы объявить новый тендер на новую систему – с бюджетом 200 000 евро из европейских фондов; в этом тендере как пить дать поучаствует отечественный IT-производитель. Под это дело 5 февраля видение персонального государства представили в Министерстве экономики и коммуникаций. В обсуждении участвовал Андрес Райесте – один из руководителей компании Nortal, отвечающий за связи с госсектором. Райесте был и среди участников инфочаса в июне 2023 года – и не преминул тогда высказать недовольство.

Министерство явно пляшет под дудку конкретных частных компаний и разбазаривает из-за этого деньги налогоплательщиков.