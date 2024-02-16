МНЕНИЕ | Яна Тоом: „Цифровое государство – это мы!“(1)
«Государство – это я!» Нет, Людовик XIV на деле такого не говорил – фразу приписали ему после смерти историки. Но действовал Король-Солнце именно по этому принципу. Со сменой монархии на демократию разрыв между словами и делами стал особенно велик. Иной политик и ощущает, что государство – это он/она, но действует по завету классика: «Молчи, скрывайся и таи и чувства, и мечты свои – пускай в душевной глубине встают и заходят оне...» Только шила в мешке не утаишь, особенно если это мешок с государственными деньгами – в таких, к счастью, любят рыться журналисты.
Нынешний скандал вокруг Eesti 200 не просто непригляден – он может нанести огромный урон репутации Эстонии и ее IT-сообщества. Конечно, у нас это не повод для чьей-либо отставки – раз уж Каю Каллас скандал с фирмой ее мужа не смог сковырнуть с премьерского насеста, чего ждать от простых министров. Что тоже весьма показательно.
Новый поворот! Что он нам несет?..
Как пишет Eesti Ekspress, уже много лет Прийт Аламяэ, глава IT-компании Nortal и один из основателей Eesti 200, жертвует этой партии крупные суммы. Причем хронологически периоды жертвования совпадают с периодами, когда Eesti 200 пропагандирует как свою идею «персонального государства» – в последние годы в формате единого цифрового решения, когда в одном приложении сведены все необходимые жителю Эстонии функции, от паспортных данных до регистрации к врачу. За всю историю Eesti 200 из кармана Аламяэ поступило более 20% всех пожертвований.
Понятно, что разработка такого «персонального государства» – это крупные госзаказы, на которые в числе прочих может претендовать и Nortal. Могут и другие крупные компании IT-сектора, скажем, Helmes. (Чей руководитель Яан Пиллесаар тоже пожертвовал Eesti 200 целых 40 000 евро – к слову.)
К несчастью для надеявшихся на заказы местных фирм, эстонское Министерство экономики и коммуникаций программу для цифрового государства уже разрабатывало – и к лету 2023 года приложение mRiik было, как говорят айтишники, стабилизировано, оно прошло альфа-тестирование и готово для широкого потребителя. Сообщается, что на него в сумме было затрачено 800 000 евро, из них денег эстонских налогоплательщиков – около 400 000 евро.
«К несчастью» – потому что сделали mRiik в основном украинские разработчики. Изначально было решено взять за основу аналогичный украинский проект «Дiя», но его не стали тупо копировать – украинцам поставили задачу перекроить всё так, чтобы новый продукт вписывался в уже существующую в Эстонии цифровую экосистему. Хотя сегодня утверждается, что он в нее якобы не вписывался (или вписывался, но как-то не так, а как не так – министр Рийсало толком объяснить не может), до лета 2023 года большие начальники – и вице-канцлер по дигитальному развитию Луукас Ильвес, и IT-министр Кристьян Ярван – проектом были довольны. В апреле 2023 года IT-министром стал Тийт Рийсало – и тоже до поры ничего против проекта вроде бы не имел.
В прошлом июне проект mRiik был представлен на инфочасе, где собрался эстонский IT-бизнес. И услышанное эстонскому IT-бизнесу не понравилось. Ну правда – как это может быть, чтобы наше, эстонское «персональное государство» создали украинцы? Что скажут люди о нашем IT? А деньги, деньги – почему они попали не в наши руки?..
Ну – не понравилось и не понравилось. Тут бы и сказке конец. Но реальность сделала крутой поворот – и уже готовую систему mRiik решили просто отменить. Кто решил – тут ясности нет: министр Тийт Рийсало кивает на RIA, Департамент государственной инфосистемы, а RIA утверждает, что решение было принято министерством.
Одна идея, одна партия, одна инфотехнология
Зачем нужно было похерить уже оплаченную и существующую mRiik? Ну, скажем, чтобы объявить новый тендер на новую систему – с бюджетом 200 000 евро из европейских фондов; в этом тендере как пить дать поучаствует отечественный IT-производитель. Под это дело 5 февраля видение персонального государства представили в Министерстве экономики и коммуникаций. В обсуждении участвовал Андрес Райесте – один из руководителей компании Nortal, отвечающий за связи с госсектором. Райесте был и среди участников инфочаса в июне 2023 года – и не преминул тогда высказать недовольство.
Министерство явно пляшет под дудку конкретных частных компаний и разбазаривает из-за этого деньги налогоплательщиков.
К слову, Райесте, как и его шеф Аламяэ, – член партии Eesti 200. И Тийт Рийсало, кстати, тоже член Eesti 200. Бывают же совпадения! Более того, идее нового «персонального государства» устроил промоушн и Маргус Цахкна – по служебной линии он к IT-делам касательства не имеет, Цахкна – министр иностранных дел. Но и глава Eesti 200 тоже.
Вот еще чудесное совпадение: как пишет Eesti Päevaleht, опубликованный в феврале на сайте Министерства экономики и коммуникации документ, представляющий то самое «видение персонального государства», местами дословно повторяет исследование, профинансированное и опубликованное ранее... компанией Nortal. И когда министерство говорит, что оно консультировалось не только с Nortal, но и с другими членами Союза инфотехнологий и коммуникации, EPL напоминает: президент этого союза Атс Албре – руководитель эстонского отделения Nortal.
В сухом остатке: министерство явно пляшет под дудку конкретных частных компаний и разбазаривает из-за этого деньги налогоплательщиков. Причем министра и представителей по крайней мере одной такой компании объединяют членские билеты конкретной партии. Которая принимала пожертвования владельца фирмы и проталкивала идею «персонального государства» – и фирма проталкивала ее тоже, буквально теми же самыми словами.
Рийсало божится и клянется на Библии, что это не коррупция. Я даже допускаю, что он искренне так считает. Коррупция – это, видимо, только когда взятки берут. А когда министр пишет государственную стратегию с подачи частного бизнеса – ну разве это коррупция? Интересы бизнеса ведь тоже надо учесть, особенно когда бизнесмен – твой однопартиец. Всё JOKK. Проходите, тут глазеть не на что.
Самое печальное – то, как Эстония кинула украинских разработчиков. Опять же, не в плане денег – за работу украинцам заплатили, – просто работу это потом выбросили в мусорку. И ведь как нехорошо звезды встали: была бы это еще какая другая страна – но это Украина, за которую мы на словах горой...
Журналисты, конечно, причастных в покое не оставят – но у меня впечатление, что они, эти самые причастные, надеются выйти сухими из воды. Законы никакие не нарушены, а чиновникам у нас принято верить на слово. Сегодня RIA говорит, что предыдущий вариант mRiik якобы несовместим с уже имеющимися эстонскими решениями, однако мне бы хотелось видеть по этому поводу экспертное заключение. И чтобы его составили независимые эксперты, а не те, кто заинтересован в новых тендерах. Подозреваю, что такое заключение стоило бы меньше, чем 200 000 евро – сумма, в которую обойдется новый вариант «персонального государства».
Но я почти уверена, что этого не будет. А будут новый тендер и успешная некоррупция. И Eesti 200 смогут наконец если не сказать, то подумать такую сладкую мысль: «Цифровое государство – это мы!
P.S. Пока я это писала, ставки ощутимо повысились. По словам IT-министра, в бюджете на новый проект mRiik выделено целых 1,2 млн евро. Имеющий глаза налогоплательщик да прослезится.
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