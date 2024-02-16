Правдиво ли видео, на котором хуситы атакуют четыре военных корабля США в Красном море?

В ноябре 2023 года поддерживаемые Ираном хуситы заявили , что будут атаковать все проходящие рядом с побережьем Йемена суда, так или иначе связанные с Израилем. Свои действия группировка назвала ответом на «американо-израильскую агрессию в секторе Газа» — так боевики охарактеризовали операцию Израиля, начатую после нападения боевиков ХАМАС в октябре. Атакам хуситов подверглись военные и гражданские суда из разных стран мира. В середине декабря Пентагон объявил о начале международной операции по обеспечению безопасности судоходства в Красном море и Аденском заливе.

Что касается упоминаемого в постах британского корабля, то HMS Diamond существует , но это не фрегат, а тоже эсминец. 6 февраля Королевский военно-морской флот и министерство обороны Великобритании сообщили, что фрегат HMS Richmond примет на себя миссию по защите торгового судоходства в Красном море вместо HMS Diamond, который « провёл более шести недель в опасности, отразив три атаки дронов со стороны хуситов». Уточняется , что эсминец «успешно уничтожил девять беспилотников», и теперь судно «пройдёт период технического обслуживания и пополнения запасов».

Тремя ПБР пытались поразить MV Star Nasia — балкер под флагом Маршалловых островов, принадлежащий Греции и проходивший через Аденский залив. Примерно в 3:20 утра с борта Star Nasia поступило сообщение о взрыве вблизи судна, в результате которого оно получило незначительные повреждения, но никто не пострадал. В 14:00 ещё одна ракета упала в воду рядом с судном, не причинив вреда. В 16:30 USS Laboon (DDG 58), действующий вблизи Star Nasia, перехватил и сбил третью ПБР, выпущенную поддерживаемыми Ираном хуситами. Судно MV Star Nasia находится в море и продолжает следовать к месту назначения. Три остальные ракеты, вероятно, были нацелены на MV Morning Tide — грузовое судно под флагом Барбадоса, принадлежащее Великобритании и работающее в южной части Красного моря. Три ракеты упали в воду рядом с кораблём, не оказав никакого воздействия. Morning Tide продолжает свой путь и сообщает об отсутствии жертв и повреждений.

Утром 7 февраля Центральное командование Вооружённых сил США сообщило , что йеменские боевики провели ряд атак в южной части Красного моря и в Аденском заливе. В сводке говорилось, что 6 февраля примерно с 01:45 до 16:30 по московскому времени из контролируемых хуситами районов Йемена было выпущено шесть противокорабельных баллистических ракет (ПБР).

Американского эсминца USS Labone, упоминаемого в указанных выше публикациях, не существует. Судя по всему, авторы этих сообщений имели в виду USS Laboon и копировали друг у друга ошибочное написание названия.

Однако на вирусном ролике, где можно рассмотреть очертания как минимум пяти кораблей, несмотря на плохое качество, заметны прямые попадания ракет по корпусу, а также видны дымящиеся судна.

На предполагаемую запись морского сражения обратили внимание фактчекеры из проекта Info vérif французской радиостанции RFI. Они связались с военным экспертом, по словам которого на видео последствия взрывов наступают слишком поздно после попадания ракеты. При этом удары не вызывают возгорания, а представлены очень короткой световой вспышкой с одним и тем же звуком на фоне. Кроме того, все корабли неподвижны и расположены очень близко друг к другу, что не соответствует тактике, используемой в боестолкновениях такого типа.

Французские фактчекеры установили, что на самом деле вирусный ролик — не съёмка реальных событий, а видео из компьютерной игры. Благодаря поиску по ключевым словам и названиям нескольких игр, они нашли на YouTube оригинальную запись в высоком качестве. Она длится более 25 минут и была опубликована 14 января 2024 года — за несколько недель до атаки хуситов из сводки американского военного командования. Видео под названием «Мгновенная реакция Ирана! Крылатая ракета хуситов топит американский авианосец вблизи Йемена» набрало почти 1 млн просмотров, а его описание содержит дисклеймер: «Не настоящие кадры, просто геймплей Arma 3». Опубликовавший ролик аккаунт USMC (@Arma3USMC) занимается созданием реалистичных игровых симуляций боевых действий. Описание профиля гласит, что «этот канал был создан с использованием контента Bohemia Interactive» — разработчика серии игр Arma.

Вирусному отрывку, выдаваемому за реальную съёмку, соответствует фрагмент исходного ролика с временной отметки 10:58 по 11:22.

Это не первый раз, когда кадры из игры Arma 3 выдают за съёмку реальных боевых действий. Например, ещё в феврале 2022 года интернет-пользователи распространяли видео, на котором якобы показан бой между российскими истребителями и украинскими системами ПВО. Оказалось, что тот ролик изначально был опубликован на YouTube-канале Compared Comparison, чей автор создаёт симуляции при помощи Arma 3 и Digital Combat Simulator.

Итог: Неправда