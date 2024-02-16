За рубежом
16.02.2024, 12:35

ФОТОНОВОСТЬ | Журналистка RusDelfi поблагодарила генсека НАТО за помощь Украине

 
Украинская журналистка из RusDelfi.lt обнимает генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга
Украинская журналистка из RusDelfi.lt обнимает генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга
ФОТО: Анжела Бубеляк | Erakogu

С 14 по 15 февраля в Брюсселе прошла встреча министров обороны стран НАТО, где государства-члены альянса подтвердили дальнейшие шаги по укреплению военной готовности блока и поддержке Украины.

Присутствовавшая на месте украинская журналистка из RusDelfi.lt Анжела Бубеляк после интервью с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом поблагодарила его за все, что он сделал для Украины за эти годы на своем посту. А фотокамеры присутствующих фотокорреспондентов пополнились трогательным снимком.

Журналистка RusDelfi.lt Анжела Бубеляк лично поблагодарила генсека НАТО за помощь Украине

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