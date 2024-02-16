16.02.2024, 12:35
ФОТОНОВОСТЬ | Журналистка RusDelfi поблагодарила генсека НАТО за помощь Украине
ФОТО: | Erakogu
С 14 по 15 февраля в Брюсселе прошла встреча министров обороны стран НАТО, где государства-члены альянса подтвердили дальнейшие шаги по укреплению военной готовности блока и поддержке Украины.
Присутствовавшая на месте украинская журналистка из RusDelfi.lt Анжела Бубеляк после интервью с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом поблагодарила его за все, что он сделал для Украины за эти годы на своем посту. А фотокамеры присутствующих фотокорреспондентов пополнились трогательным снимком.
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