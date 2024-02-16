ФОТОНОВОСТЬ | Журналистка RusDelfi поблагодарила генсека НАТО за помощь Украине

Присутствовавшая на месте украинская журналистка из RusDelfi.lt Анжела Бубеляк после интервью с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом поблагодарила его за все, что он сделал для Украины за эти годы на своем посту. А фотокамеры присутствующих фотокорреспондентов пополнились трогательным снимком.