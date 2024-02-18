Эстонский совет помощи беженцам построил в Иордании 20 гидропонных водосберегающих теплиц(6)
В январе в Иордании завершился очередной этап программы Эстонского совета помощи беженцам, в ходе которой организация построила 20 гидропонных теплиц, которыми могут пользоваться нуждающиеся местные жители и беженцы из Сирии. Теплицы позволяют выращивать экономичным способом продукты питания для собственного потребления или на продажу для получения дохода.
За последние десять лет Иордания приняла более миллиона сирийцев, около половины из которых официально зарегистрировались как беженцы. Из-за большого количества беженцев Иордания нуждается в помощи извне, кроме того она является одной из самых бедных водой стран в мире.
„В рамках нашей программы мы построили 20 теплиц и обучили сто человек, чтобы они могли использовать методы гидропонного выращивания растений, а также использовать полученные знания на рынке труда“, объяснила Грете Карелсон, специалист программы жизнеобеспечения Эстонского совета помощи беженцам. Она добавила, что умная система гидропоники при желании позволяет даже из Эстонии устанавливать, например, сколько удобрений или воды направить на клубнику или горох.
Гидропоника – экологически безопасный метод ведения сельского хозяйства, который помогает экономить воду и питательные вещества и позволяет добиться хорошего урожая даже при ограниченном количестве воды.
Эстонский совет помощи беженцам работает в Иордании с 2018 года. В 2022 году организация построила первые четыре теплицы недалеко от Ар-Рамты в северной части Иордании, которые продолжают обеспечивать работой уязвимые группы населения и используются в качестве учебного центра. В теплицах выращивают клубнику, приправы и лекарственные растения, горох, цветы и др.
Программу поддерживает Эстонский центр международного развития и сотрудничества ESTDEV.
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