Экстренная мобилизация. Проигрывает ли Европа России в гонке военных экономик?

Другой пример — поставки боеприпасов. В марте прошлого года Евросоюз утвердил план, в рамках которого в течение года в Украину планировалось поставить миллион снарядов калибра 155 мм. Эти снаряды используются во всей тяжелой артиллерии стран НАТО, включая и немецкие самоходки Pzh2000, гаубицы М777 и другие артсистемы.

Колесная RCH 155 — более простая, легкая и дешевая система. Украина получит всего 18 таких самоходных артиллерийских установок (САУ) вместо 100 более дорогих и тяжелых Pzh2000. Причины срыва подписания контракта не раскрываются.

Немецкий журналист Бьорн Мюллер, сообщивший об этом в ноябре, написал в X, что вместо этого Германия строит новую сборочную линию других гаубиц RCH155.

Отдельно Германия и Украина обсуждали контракт на поставку еще 100 таких гаубиц, и он был даже одобрен германскими властями. Их предполагалось заказывать уже на производстве. Однако, судя по всему, контракт до сих пор не подписан.

Например, ВСУ использует современные самоходные гаубицы Pzh2000 германского производства. За время войны Нидерланды передали Украине восемь таких машин, Германия 14, а Италия шесть. Эта техника либо уже находится в Украине, либо направляется туда.

Военные поставки в Украину из Европы происходят в основном из двух источников — из наличия на военных складах (в Европе или других странах), а также в результате производства. До последнего времени основные поставки в Украину происходили из существующих арсеналов европейских армий — так было быстрее и проще.

По данным Института мировой экономики Кильского университета за 2023 год, на долю США в этот период приходилось 43% от общего количества обязательств поставок, а на долю всех стран и институтов ЕС, вместе взятых — 47 %.

Европейские страны поставляют в Украину вооружения, военную технику, боеприпасы с начала полномасштабного вторжения в феврале 2022 года.

Эта промышленность Европе нужна также и для того, чтобы продолжать помогать Украине, поставляя ей все необходимое для войны с Россией на фоне сокращения помощи со стороны основного партнера украинцев — Соединенных Штатов.

В начале 2000-х смысл НАТО, как тогда считали многие на Западе и в России, постепенно свелся к небольшим региональным конфликтам, антитеррористическим и антипиратским операциям, а также организации помощи регионам, пострадавшим от стихии.

С развалом Варшавского блока и распадом СССР НАТО потеряла противника, который определял собой существование этой организации. Североатлантический альянс погрузился в настоящий кризис идентификации.

Во времена холодной войны для стран НАТО, в том числе и европейских, важно было иметь большие арсеналы вооружений и военной техники, которые надо было пополнять, обновлять и обслуживать. Два блока смотрели друг на друга сквозь прицелы и были готовы в любой момент начать войну.

Но как она оказалась в этом сне?

«Европа просыпается от „спящей сиесты“. Европейский оборонно-промышленный комплекс наращивает свои мощности, и я уверен, что мы скоро это ощутим. Мы сегодня обсудили это с господином Боррелем», — заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль после встречи с Жозепом Боррелем.

Но так было не всегда.

Ситуация с поставками САУ и боеприпасов показывает, что сейчас Европа, обладая большой экономикой и мощной финансовой системой, не в состоянии использовать это для снабжения Украины вооружениями и военной техникой в объемах, которые были заявлены ею же самой.

«Пока идет война, нам надо помогать Украине, а затем нам понадобится минимум пять лет и на самом деле 10 лет, чтобы по-настоящему пополнить запасы», — продолжил Паппергер.

«Мы будем в порядке через три-четыре года, но чтобы полностью подготовиться, нам надо 10 лет», — сказал Би-би-си глава Rheinmetal Армин Паппергер на церемонии закладки фундамента нового завода, на котором будут делать снаряды.

При этом Европе, которая сейчас помогает Украине, необходимо пополнять свои собственные арсеналы, пустеющие в результате помощи Киеву.

Причина этого, как сказал глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель, в том, что Европа продолжает поставлять боеприпасы на экспорт в третьи страны . Он не сказал, в какие именно.

К концу марта этот план будет выполнен чуть более чем наполовину.

Период относительного доверия в отношениях России и НАТО был недолгим. Они достигли своего пика в начале 2000-х годов, а в 2008-м с началом российско-грузинской войны стали портиться. Окончательно они охладели только после аннексии Крыма в 2014 году.

Кстати, реформа российской армии, которую с 2007 по 2012 годы проводил министр обороны Анатолий Сердюков, вполне соответствовала духу времени — Россия тогда старалась построить небольшие, но эффективные профессиональные вооруженные силы для региональных конфликтов.

Тем не менее характер производства вооружений в Европе, по многочисленным оценкам, был до недавнего времени «мирным»: европейские компании строили скорее немногочисленные, но дорогие и сложные вооружения. Такое производство сильно отличается от массового строительства техники для большой войны, прежде всего масштабами и оборудованием.

Точный объем европейской военной промышленности оценить трудно, как говорится в докладе Европарламента , выпущенном в июне 2023 года, «современные производственные мощности в ЕС являются особо охраняемым секретом».

Кроме России, в Европе больше нет производства основных боевых танков. Это тоже связано с тем, что за годы холодной войны страны НАТО, прежде всего, США, накопили такое их количество, что в случае войны их должно было с лихвой хватить для противостояния СССР.

Следующее поколение, появившееся после окончания холодной войны, было гораздо менее многочисленным — Eurofighter Typhoon, Rafale и Gripen были построены в количестве чуть более 1100 самолетов.

К примеру, основных европейских истребителей конца холодной войны — Panavia Tornado, Mirage 2000 и JAS 37 Vixen, которые производились с 1970-х годов, было построено чуть менее 1900 единиц.

После холодной войны расходы на оборону — главный двигатель военного прогресса — упали, и производство сократилось до сравнительно небольших партий высокотехнологичного оружия, которое разрабатывалось и строилось для поставок иностранным государствам.

У российской оборонки была своя специфика. Cоветский ВПК существовал в рамках государства, которое распалось на полтора десятка стран, и, соответственно, многие производства, технологические цепочки которых включали в себя поставщиков из разных республик, просто не смогли продолжать работать.

Однако Россия тратила на перевооружение намного больше. Начиная с 2014 года, ее военные расходы по отношению к ВВП были выше, чем у США и гораздо больше, чем у ЕС.

Когда в Европе замаячил силуэт новой большой войны — об этом заговорили с 2014 года, а с 2017-го еще более тревожно — Европа увеличила расходы на оборону. Они стабильно росли все эти годы и продолжают расти до сих пор.

Условно говоря, в мирное время можно экспериментировать с танком «Армата», который во многом является новаторской машиной, но в военное нужно строить как можно больше Т-72, который находится в производстве с 1970-х годов.

В первом случае можно позволить себе инвестиции, НИОКР, долгие испытания и постройку сложных систем в небольших количествах. Во втором нужно много недорогих, но надежных и проверенных систем, которые не откажут в бою, для которых есть много запчастей и обученного обслуживающего персонала.

В тот момент противостояние России и Запада было еще очень далеко от того градуса, которого оно достигло в начале 2020-х. Однако увеличение военных расходов в России отразилось и на росте трат на оборону в США и Европе. Правда, этот рост был гораздо ниже.

Россия попыталась опять если не восстановить вооруженные силы советского образца, то хотя бы отчасти их воспроизвести. И для этого ей понадобилась работающая военная промышленность.

Тогда же, после Грузинской войны 2008 года и после того, как Сердюкова на посту министра обороны сменил Сергей Шойгу, Россия стала откатывать назад многие изменения в вооруженных силах, которые были приняты в ходе реформы.

Европа пока что также стремится «разогнать» уже существующие заводы, на которых уже налажен выпуск военной продукции. Лучше всего это иллюстрирует распределение средств в общеевропейских военных расходах.

Теперь уже Европе приходится не просто развивать свой оборонный комплекс, но и перестраивать, переводить его на военные рельсы — в ЕС еще более не были готовы к тому, что надо будет потоком гнать на фронт снаряды и запчасти для подбитой бронетехники.

После того, как в феврале 2022 года вторжение в Украину не привело к быстрой победе, Россия стала перенастраивать свой ВПК для работы в условиях войны на истощение, запуская производство в режиме 24/7. В этом ей помогло то, что оборонка уже была разогрета на выполнении госпрограмм вооружений.

При этом Россия смогла догнать Запад лишь в нескольких областях. Российские системы противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы вполне соответствовали мировому уровню, но новые бронемашины, которые показывали на парадах на Красной площади, не были запущены в серийное производство.

Отстав от Запада по нескольким направлениям в «потерянное десятилетие», в начале двухтысячных Россия стала модернизировать свой ВПК, создавая новые системы.

В 2000 годы растущие расходы на оборону в России мало кого тревожили в ЕС, поскольку Россия по инерции воспринималась не как соперник и тем более не как потенциальный противник, а, скорее, как конкурент на рынках вооружений.

Поэтому большие вложения средств в России отчасти были призваны компенсировать это отставание. О «потерянном десятилетии» часто вспоминали российские военные эксперты, оправдывая масштабные российские госпрограммы вооружений.

Все это привело к тому, что во второй половине 2000-х Запад по многим направлениям военных технологий ушел далеко вперед.

В течение более чем 10 лет после 1991 года в России вкладывали довольно мало средств в модернизацию военного производства, НИОКР, подготовку кадров и производство оружия, благо на складах его оставалось довольно много.

Сейчас в Европе либо созданы, либо создаются новые финансовые инструменты, которые должны помочь упорядочить инвестиции в оборонную промышленность, консолидировав бюджеты и программы разных стран.

Покупать оружие и держать его в арсеналах без нужды тоже нельзя — хранение вооружений и военной техники стоит очень больших денег, потому что включает в себя и техническое обслуживание, и зарплату персонала, и многие другие расходы.

Крупные европейские компании, например, германские Rheinmetall и KMW, а также польская PGZ, объявили о расширении производства на уже существующих предприятиях, а также о планах строительства новых. Другие, менее крупные, нуждаются в поддержке или гарантиях со стороны государства.

Однако частные инвестиции в производство сильно затруднены, поскольку никто не может гарантировать спрос на вооружения. Компании-производители оружия настаивают на заключении стабильных долгосрочных контрактов на 10-15 лет. Но пока нет информации о том, как часто их требования удовлетворяют.

Поскольку речь идет о больших и сложных механизмах, которые много лет не производят, то нужно создавать и сборочные заводы, и предприятия, которые производят комплектующие, или налаживать цепочки поставок. Многие из комплектующих уже не производятся.

Поскольку речь сейчас идет не столько о разработке новых технологий и продукции, сколько о расширении производства, то для этого нужно создавать производственные мощности. А уже для этого нужны инвестиции.

При развитой экономике финансирование тем не менее остается узким местом военного производства в ЕС.

При этом расходы на научно-исследовательские и конструкторские работы (НИОКР) снизились на 200 миллионов евро по сравнению с предыдущим годом.

Как сообщило в ноябре Европейское оборонное агентство, после начала российского вторжения в Украину в 2022 году государственные инвестиции в военную промышленность составили рекордные 58 млрд евро, что привело к увеличению закупок оборудования для производства.

Во-первых, единый рынок, который создавал Евросоюз, не включал в себя оборонную промышленность.

Военное производство, которое требуют развернуть в Европе, нуждается в настолько коренной реформе, что многое проще просто построить с нуля.

Деньги не становятся оружием после того, как их направляют на военные заводы. Иногда эти заводы надо еще построить.

Однако деньги — еще не всё.

Так, в начале января европейский комиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон предложил создать огромный 100-миллиардный фонд для еще более эффективного стимулирования европейского ВПК. В первую очередь — для производств боеприпасов.

Такие инструменты, вероятно, будут совершенствоваться. Возможно, появятся и другие.

По словам европейского чиновника, деньги можно перебрасывать из других программ, потерявших приоритет: «Средства согласования и деньги из Фонда восстановления и устойчивости после COVID могут быть использованы для расширения производственных мощностей военных возможностей. Поощрение большего предоставления кредитов оборонному сектору также должно быть в приоритетах лидеров ЕС».

Для задач более краткосрочных в ЕС создается Европейская программа оборонных инвестиций (EDIP). В перспективе система европейских финансовых инструментов должна помочь отладить разбалансированную машину европейского ВПК.

Для долгосрочных программ существует Европейский оборонный фонд (European Defence Fund — EDF). Однако он не совсем подходит для решения насущных задач.

«Найти дополнительные средства для обороны ЕС будет трудно. В бюджете ЕС мало свободных средств, и многие члены-государства остаются скептически настроенными насчет совместного займа. Возможным вариантом является финансирование вне бюджета, а также поиск способов более эффективного использования существующих средств», — сказал Би-би-си анонимный высокопоставленный чиновник ЕС.

Совместное производство — один из выходов. С 1990-х годов истребитель Eurofighter Typhoon строит британо-франко-германо-итальянский консорциум. Несколько лет назад Германия и Франция стали работать над новым танком. Однако это все-таки исключения из общего правила.

В России, правда, тоже на вооружении стоят сразу несколько танков и производятся два разных истребителя (Су-30 и Су-35), и это тоже осложняет и производство, и логистику, и обслуживание, но в Европе на это накладываются и различные бюрократические и организационные сложности разных стран.

В военной авиации, например, тоже все непросто, но в Европе одновременно выпускают три истребителя — Rafale французской фирмы Dassault, панъевропейский Eurofighter Typhoon и Gripen шведской компании Saab.

Прибавьте сюда появившиеся в европейской польской армии американские Abrams и южнокорейские K2, которые также теперь стоят на вооружении европейских стран.

В результате вместо того, чтобы создать, например, один общеевропейский танк, после развала Варшавского блока страны ЕС строили несколько: французский Leclerc, итальянский С1 Ariete, польский PT-91 Twardy, британский CR2 Challenger 2 и, наконец, германский Leopard 2 различных модификаций, который производился не только в Германии, но и по лицензии в Испании и Швеции.

ЕС — не единое государство, а группа стран, у каждой из которых существует своя армия, свои программы вооружений и свои лоббисты в министерствах обороны, которые поддерживают свое производство вооружений и военной техники.

«Предприятия в сфере обороны в основном являются национальными, с несколькими исключениями, такими как Airbus и MBDA. Национальные правительства контролируют спрос и определяют, кому предприятия могут продавать. Кроме того, многие государства-члены закупают готовое оборудование у поставщиков извне Европы, особенно из США», — рассказал Би-би-си другой европейский чиновник, также попросивший не называть его имя.

Совместные закупки должны не просто оптимизировать процесс вооружения европейских армий, но также сэкономить большие средства.

Одним из способов лучшей организации станет система совместных закупок, которая будет объединять европейские страны в заказе больших партий вооружений, военной техники или боеприпасов. Весной 2023 года 23 страны ЕС и Норвегия запустили проект «Совместные закупки боеприпасов», который призван ускорить закупку 155-миллиметровых артиллерийских снарядов для Украины и национальных армий.

На фоне этих организационных проблем в ЕС опять заговорили о создании единой европейской армии, которая могла бы выбирать себе единого поставщика вооружений и военной техники. Однако такую кардинальную реформу всей архитектуры безопасности Европы осуществлять очень долго и рискованно, когда на континенте идет большая война.

Правда, украинская армия показала всему миру, как можно воевать, вооружаясь небольшими партиями самых разных систем, совмещая советские и натовские стандарты в рамках подчас даже одного самолета и даже зенитно-ракетного комплекса, но это лишь означает, что офицеры службы тыла ВСУ спят намного меньше своих коллег из других стран.

Сложность тут еще и в том, что, выбрав один раз поставщика тяжелых вооружений, трудно поменять его на другого, поскольку это потребует замены оборудования на танкоремонтных предприятиях, переобучения персонала и многого другого. Так, например, Польша, предпочтя американские и во многом идентичные им южнокорейские танки, будет испытывать сложности с закупкой, например, французских.

«Европейские военные структуры обзаводятся множеством нестандартного военного оборудования — исследование Мюнхенской конференции по безопасности показало, что в 2016 году в армиях Европы было 178 типов основных вооруженных систем, тогда как в США их было всего 30», — рассказал Би-би-си европейский чиновник.

Теперь, когда на оружие и вооруженные силы необходимо потратить много денег, нужно перераспределить расходы государственных бюджетов.

Цели, поставленной на одном из саммитов НАТО — тратить на оборону не меньше 2% ВВП, поначалу достигли всего несколько государств, а в 2022 году, уже после начала вторжения, средний показатель был 1,5%.

В 2024 году только 18 из 31 страны альянса должны выделять на оборону не менее 2% своего ВВП. И теперь, когда ЕС хочет значительно увеличить вклад каждой страны в повышение обороноспособности, необходимо объяснить это повышение гражданам.

(Не) призрачная угроза

Как говорилось в июньском материале Международного института стратегических исследований, одной из главных причин, по которой на тот момент в Европе процесс мобилизации военной промышленности шел гораздо меньшими темпами, было убеждение, что европейским странам за пределами Украины Россия не угрожает.

Однако в середине осени западная пресса и аналитические организации стали выпускать материалы, в которых говорилось об опасности российского вторжения в страны-члены НАТО.

Эта волна публикаций возникла на фоне неуспешного украинского наступления, а также высказываний Владимира Путина, который в начале декабря заявил, что власти Латвии «по-свински» относятся к русскоязычному населению.

Опасения того, что Россия может начать вторжение в страны Балтии, уже не раз звучали в прошлом: например, в 2017 году перед началом крупнейших российско-белорусских учений «Запад-2017» многие в соседних странах считали, что это будет скрытое развертывание группировки перед началом вторжения.

Хотя медийный шум вокруг учений тогда и был довольно силен, но все-таки недостаточно, чтобы Европа взялась за реформу своего ВПК.

Но получится ли это сделать сейчас?

Помимо инерции бюрократической машины, организационных, технических и финансовых проблем европейским политикам нужно еще и убедить население, избирателей в том, что надо направлять огромные средства на войну, чего не было уже много десятилетий.

У населения европейских стран в последние годы в центре внимания была больше «зеленая» повестка, чем оборона.

При этом ЕС должен выступать более или менее консолидировано, а отношение к России в разных европейских странах очень разное. В Польше и странах Балтии к России в последние годы настороженное отношение, тогда как, например, в Венгрии оно совершенно другое.

В Португалии, которая расположена на другом конце Европы, могут гораздо меньше волноваться по поводу исхода войны в Украине, чем, например, в Румынии, которая с Украиной граничит.

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