Православная Греция узаконила однополые браки

За новый закон проголосовали 176 из 245 присутствовавших депутатов греческого парламента.

Закон продвигал лично премьер-министр Кириакос Мицотакис, лидер консервативной партии Новая демократия. При этом против легализации однополых браков выступали десятки депутатов от партии премьера, но зато за него проголосовали депутаты от оппозиции, в том числе от левой партии Сириза, чей лидер, Стефанос Касселакис — гей.

«Это историческая веха в деле обеспечения прав человека, отражающая сегодняшнюю Грецию — прогрессивную, демократическую страну, страстно верящую в европейские ценности», — написал премьер-министр Мицотакис в соцсети Х, бывшем твиттере.

Выступая в парламенте во время дебатов, Мицотакис сказал, что новый закон «значительно улучшит жизнь довольно многих сограждан, ничего не отнимая от жизней большинства».

Греческая (Элладская) православная церковь, которая имеет в стране государственный, конституционный статус «преобладающей религии» и пользуется авторитетом среди многих депутатов партии Мицотакиса, выступает решительно против легализации однополых браков.

Глава церкви, архиепископ Афинский и всей Эллады Иероним II, заявил, что новый закон — это попытка навязать стране новые реалии, которые разрушают ткань общества.

Греция, по данным социологов — самая религиозная страна в Европе. По подсчетам американского Pew Research Center, до 90% жителей Греции считают себя православными христианами, 58% из них утверждают, что религия играет очень важную роль в их жизни. Правда, в церковь ходят всего 16%, но и это — наивысший показатель во всей Европе.