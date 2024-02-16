ФОТО | Самая сексуальная волейболистка мира, бросившая спорт из-за фото в соцсетях

Кайла Симмонс была капитаном университетской команды во Флориде, выступала за юношескую сборную США, затем перешла в волейбольную команду Университета Маршалла, с успехом выступала на уровне NCAA (сильнейшей студенческой лиги Америки).

26-летняя девушка подавала большие надежды и могла бы и сегодня радовать болельщиков волейбола своей игрой, но экс-волейболистка была вынуждена завершить спортивную карьеру из-за критики, так как не всем нравились ее откровенные фото в соцсетях.

Фотографии не понравились руководству учебного заведения, где училась спортсменка. Волейболистку попросили быть менее активной и отказаться от публикации подобных снимков, но девушка отказалась.

Большая грудь, которую многие ее подписчики считают искусственной, по словам Кайлы, является натуральной.

Сейчас у Симмонс миллион подписчиков в instagram, она пользуется огромной популярность в OnlyFans, а также является обладательницей неофициального титула „самой красивой волейболистки мира“.

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