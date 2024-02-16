ФОТО | Самая сексуальная волейболистка мира, бросившая спорт из-за фото в соцсетях
Американка Кайла Симмонс, которую называют самой сексуальной волейболисткой мира, продолжает радовать своих поклонников.
Кайла Симмонс была капитаном университетской команды во Флориде, выступала за юношескую сборную США, затем перешла в волейбольную команду Университета Маршалла, с успехом выступала на уровне NCAA (сильнейшей студенческой лиги Америки).
26-летняя девушка подавала большие надежды и могла бы и сегодня радовать болельщиков волейбола своей игрой, но экс-волейболистка была вынуждена завершить спортивную карьеру из-за критики, так как не всем нравились ее откровенные фото в соцсетях.
Фотографии не понравились руководству учебного заведения, где училась спортсменка. Волейболистку попросили быть менее активной и отказаться от публикации подобных снимков, но девушка отказалась.
Большая грудь, которую многие ее подписчики считают искусственной, по словам Кайлы, является натуральной.
Сейчас у Симмонс миллион подписчиков в instagram, она пользуется огромной популярность в OnlyFans, а также является обладательницей неофициального титула „самой красивой волейболистки мира“.
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