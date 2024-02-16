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16.02.2024, 08:12

ФОТО | Самая сексуальная волейболистка мира, бросившая спорт из-за фото в соцсетях

 
Кайла Симонс
Кайла Симонс
ФОТО: kaylasimmmons | фото из Instagram

Американка Кайла Симмонс, которую называют самой сексуальной волейболисткой мира, продолжает радовать своих поклонников.

Кайла Симмонс была капитаном университетской команды во Флориде, выступала за юношескую сборную США, затем перешла в волейбольную команду Университета Маршалла, с успехом выступала на уровне NCAA (сильнейшей студенческой лиги Америки).

26-летняя девушка подавала большие надежды и могла бы и сегодня радовать болельщиков волейбола своей игрой, но экс-волейболистка была вынуждена завершить спортивную карьеру из-за критики, так как не всем нравились ее откровенные фото в соцсетях.

Фотографии не понравились руководству учебного заведения, где училась спортсменка. Волейболистку попросили быть менее активной и отказаться от публикации подобных снимков, но девушка отказалась.

Большая грудь, которую многие ее подписчики считают искусственной, по словам Кайлы, является натуральной.

Сейчас у Симмонс миллион подписчиков в instagram, она пользуется огромной популярность в OnlyFans, а также является обладательницей неофициального титула „самой красивой волейболистки мира“.

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