Запретят учиться за границей? Как Лукашенко "встряхнет вузы“

Как рассказала на условиях анонимности преподавательница одного из университетов Беларуси, озвученные на совещании проблемы ни для кого из людей, имеющих отношение к системе высшего образования, не стали сюрпризом. "Все эти претензии к качеству обучения, нежеланию выпускников работать после распределения и уход из профессии появились не вчера, - отметила собеседница DW, имеющая более чем 20-летний стаж работы в вузе. - Обвинения преподавателей в недостаточном "патриотизме" тоже имели место раньше, а после событий 2020 года от многих сотрудников в университете избавлялись". Женщина констатирует, что теперь перед руководством вузов главная задача - не повышение качества образования, а обеспечение политической лояльности молодежи.

С такой точкой зрения соглашается студент одного из минских университетов Максим. "Теперь очень часто вместо занятий и лекций нас вынуждают посещать мероприятия, которые к образовательному процессу отношения не имеют: это могут быть и хоккейные матчи, и акции БРСМ (Белорусского республиканского союза молодежи), хотя не все студенты входят в эту организацию", - говорит Максим. Кроме того, по словам юноши, в вузах активно мониторят присутствие студентов в социальных сетях. "Могут просто устроить внезапные проверки в общежитиях с участием силовиков, которые заглядывают в ноутбуки и смартфоны на предмет подписки на каналы и чаты, признанные "экстремистскими", - уточняет студент.