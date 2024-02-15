Миллион дронов, учебный центр, больше оружия: результаты заседания Совета НАТО-Украина

В преддверии второй годовщины полномасштабного российского вторжения в Украину НАТО обсудила новую военную помощь Киеву. На заседании Совета НАТО-Украина было решено создать совместный учебно-аналитический центр в Польше, в городе Быдгош, где украинцы смогут "делиться уроками, извлеченными из российской войны", пишет Deutsche Welle.

Об этом сообщил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе в четверг, 15 февраля. "Это принесет пользу и им, и нам", - убежден он. Ожидается, что украинские военные начнут учиться и тренироваться в новом центре НАТО вместе с военнослужащими альянса уже через несколько месяцев. Между тем Европейский Союз уже обучил около 35 тысяч украинских солдат в рамках Миссии военной помощи EUMAM.

"Мы видим, что наша поддержка каждый день меняет ситуацию на поле боя", - сказал Столтенберг, общаясь с журналистами. Однако чтобы обеспечить Украину необходимым оружием и боеприпасами, союзникам нужно активно наращивать военное производство, добавил он. Это уже происходит: по его сведениям, после согласования плана оборонных инвестиций в январе члены НАТО подписали контракты с промышленностью на 10 млрд евро в виде дополнительных заказов.

Союзники ждут положительного решения США

Генсек приветствовал то, что союзники по НАТО оказывают Киеву больше финансовой и военной помощи, предоставляют больше средств ПВО и боеприпасов, но с тревогой отозвался о колебаниях Вашингтона. "Мы уже видим последствия того, что США не могут принять решение", - сказал он, пояснив, что это влияет на приток помощи Украине. "Я ожидаю, что Конгресс Соединенных Штатов согласится на пакет дальнейшей помощи Украине, поскольку подавляющее большинство в Конгрессе ее поддерживает", - сказал Столтенберг.