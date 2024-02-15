Говорил ли Такер Карлсон, что резня в Буче — это „проект BBC“?
Интервью с президентом России Владимиром Путиным было опубликовано на сайте американского публициста Такера Карлсона 8 февраля 2024 года. Беседа длилась чуть более двух часов, и за это время ведущий не задал ни одного вопроса о массовом убийстве мирных граждан в Буче в марте 2022 года, когда город контролировался российскими войсками.
12 февраля в Telegram-канале политолога Сергея Маркова (46 000 просмотров на момент написания этого разбора) появился пост с объяснением: «Такер Карлсон дал пощёчину ВВС. На вопрос, почему он не задал вопрос про Бучу, Карлсон ответил шуткой, что он не работает на ВВС, а Буча — это их проект. Да. Буча — это совместный проект спецслужб Британии, СБУ и ВВС. Суть простая: СБУ убили около сотни жителей Бучи за то, что они брали гуманитарную помощь от армии России. Потом тела убитых картинно разбросали. Потом ВВС раскрутили это массовое убийство СБУ мирных жителей как якобы военное преступление армии России. В кейсе Бучи менеджеры ВВС — соучастники военного преступления СБУ и в будущем должны сидеть на скамье подсудимых международного трибунала. Вот на это и намекает Карлсон».
Комментарий Маркова вскоре распространили Telegram-каналы «Украина.ру» (172 000 просмотров), «Такер Карлсон» (80 000), «Мрія» (48 000), «Николай Дульский. Официальный канал» (14 000), «Крыминфорум 🇿 🇴 🇻» (13 000) и множество других. 13 февраля пост политолога на английском языке опубликовал пользователь соцсети X под ником Victor vicktop55, его твит набрал более 300 000 просмотров. Кроме того, аналогичные записи выкладывают паблики и пользователи «ВКонтакте», также предполагаемая цитата Карлсона встречается на некоторых новостных сайтах и форумах. скамье подсудимых международного трибунала. Вот на это и намекает Карлсон».
Марков не уточнил, где и когда Карлсон сделал такой комментарий об интервью с Путиным, а «Проверено» не удалось найти подобную цитату в каких-либо авторитетных англоязычных СМИ. Вечером 12 февраля телеведущий опубликовал на своём сайте и в соцсети X 26-минутное видео со своим выступлением на World Governments Summit в Дубае. «Такер впервые обсуждает интервью с Владимиром Путиным», — гласила подпись к ролику. «Проверено» изучило эту запись и также не нашло там упоминаний Бучи и BBC. По смыслу к проверяемой цитате ближе всего ответ Карлсона на вопрос египетского журналиста Эмада Элдина Адиба о том, почему во время интервью с президентом РФ не было вопросов о свободе слова в России, об Алексее Навальном, о политических убийствах, а также об ограничениях оппозиции перед грядущими выборами:
Я не говорил на темы, о которых говорят все остальные американские СМИ. Потому что все эти вещи освещаются и потому, что я всю жизнь общался с людьми, которые руководят разными странами, и пришёл к следующему выводу: каждый лидер убивает людей, в том числе и мой лидер. Каждый лидер убивает людей. Некоторые убивают больше, чем другие. Лидерство требует убийства людей, простите. Вот почему я не хотел бы быть лидером. В Соединённых Штатах такие ограничения на прессу действуют повсеместно. Я знаю это, потому что сам через это прошёл. Спросите моего бывшего [начальника]. У меня было много работ, я занимаюсь этим уже 34 года и знаю, как всё устроено. И в России цензуры больше, чем в США. Но в Соединённых Штатах это особое дело. Так что в определённый момент люди могут сами решать, какие страны, по их мнению, лучше. Какие системы, по их мнению, лучше. Я просто хочу знать, что он (Путин. — Прим. ред.) думает. В этом и был весь смысл.
Первоисточник цитаты о Буче и BBC «Проверено» обнаружило в Telegram-канале «Империя очень зла», где соответствующий пост появился 12 февраля в 20:32 по московскому времени (за семь минут до записи Маркова) и набрал более 25 000 просмотров. «"Не работаю на BBC, это их проект" — Такер Карлсон объяснил отсутствие вопросов про Бучу в интервью с Путиным», — говорилось в публикации.
«Империя очень зла» — это сатирический блог, о чём прямо сказано в его описании: «Осторожно, возможен фейк и жёсткая сатира. Написанное является художественным вымыслом, все совпадения случайны». В соцсетях и СМИ выдумки этого канала уже не в первый раз выдают за реальные новости.
Итог: Сатирические новости