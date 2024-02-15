Говорил ли Такер Карлсон, что резня в Буче — это „проект BBC“?

Я не говорил на темы, о которых говорят все остальные американские СМИ. Потому что все эти вещи освещаются и потому, что я всю жизнь общался с людьми, которые руководят разными странами, и пришёл к следующему выводу: каждый лидер убивает людей, в том числе и мой лидер. Каждый лидер убивает людей. Некоторые убивают больше, чем другие. Лидерство требует убийства людей, простите. Вот почему я не хотел бы быть лидером. В Соединённых Штатах такие ограничения на прессу действуют повсеместно. Я знаю это, потому что сам через это прошёл. Спросите моего бывшего [начальника]. У меня было много работ, я занимаюсь этим уже 34 года и знаю, как всё устроено. И в России цензуры больше, чем в США. Но в Соединённых Штатах это особое дело. Так что в определённый момент люди могут сами решать, какие страны, по их мнению, лучше. Какие системы, по их мнению, лучше. Я просто хочу знать, что он (Путин. — Прим. ред.) думает. В этом и был весь смысл.