Гражданам РФ было дано достаточное время на изучение госязыка: суд Латвии признал решение Сейма соразмерным

В понедельник, 15 февраля, Конституционный суд признал соответствующей Сатверсме актуальную норму Иммиграционного закона, обязующую граждан России, которые ранее были (не) гражданами Латвии, в определенные законом сроки сдать экзамен по латышскому языку и указать источник доходов, чтобы получить статус постоянного жителя ЕС. В случае, если такие граждане РФ не выполнят требования закона, им грозит выдворение из Латвии. Конституционный суд признал решение Сейма — последнюю редакцию, которая дала гражданам РФ отсрочку на сдачу экзамена в два года — соразмерным и соответстующим Сатверсме. Также суд посчитал, что гражданам РФ было дано достаточное время на изучение госязыка, и если человек не предпринял никаких усилий для сохранения своего правового статуса в Латвии — не записался на экзамен, не подал документы и так далее — то он продемонстрировал свою незаинтересованность в сохранении связей с Латвией, и решение о выдворение из страны может рассматриваться как соразмерное. Решение о выдворение индивидуальное, речь не идет о коллективном выдворении, подчеркнул суд. Также суд признал, что наличие гражданства РФ может рассматриваться — после полномасштабного вторжения России в Украине — в контексте необходимости обеспечивать государственную безопасность. Об этом пишет RusDelfi.lv.