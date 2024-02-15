Бывший пропагандист о войне в Украине: когда все началось, я понял, что страны Балтии - следующие

В 2022 году Касем был задержан в Латвии по подозрению в шпионаже и нарушении экономических санкций Европейского союза. В апреле 2023 года он был освобожден из тюрьмы, а в июле того же года суд Латвии признал Марата Касема виновным по статье Уголовного кодекса за пособничество иностранному государству - России - и оштрафовал его на 15 500 евро.



Касем рассказал, как работал на организацию „Россия сегодня“, которой управляет Дмитрий Киселев. „Это была моя работа, я получал за нее деньги, - объясняет он причины, почему занимался пропагандистской деятельностью в пользу РФ. - До начала войны, 24 февраля 2022 года, мне казалось, что это игра мускулами, обмен уколами. И что до серьезного дела - реальных военных действий, горячего конфликта - никогда не дойдет“.



Конечно, подтверждает Касем, он знал, что просиходит на территориях т.н. „ДНР“ и „ЛНР“, что это продолжается с 2014 года. „Мне казалось, что это будет а-ля Приднестровье. Работая, я представлял, что это часть спектакля и я просто играю в труппе“, - так описывает он свои убеждения того времени.



„Когда все началось, я понял, что Латвия - следующая. И вообще страны Балтии. Может, между ними будет Молдова, но в любом случае к этому придет. Это вызвало у меня панику. Я начал думать, каким образом можно остановить свою деятельность. Я являюсь гражданином Латвии, у меня никогда не было российского гражданства, только ВНЖ. Я бы не смог сидеть и смотреть, как бомбят Ригу“, - рассказал Касем журналисту о своих чувствах в момент полномасштабного вторжения в Украину.



Правда, на то, чтобы уехать на родину после начала войны, ему понадобилось девять месяцев. По его словам, сразу уехать было невозможно. Во-первых, ему было страшно, что его ждет в Латвии, во-вторых, ушло время на сборы, а в-третьих, у „России сегодня“, по словам Касема, были на него компрометирующие материалы.



„Я никогда в эти догмы не верил, и таких людей большинство! - поделился бывший главный редактор „Sputnik Литва“ мнением о пропагандистской работе. - Если спуститься в курилку главного офиса „России сегодня“ и послушать, какие речи там ведутся... Многие оппозиционные митинги отдыхают!“